Plus de 40.000 personnes assisteront aux deux finales de l'OL samedi. Voici ce que vous devez savoir au sujet de la fan zone à Décines.

Un véritable succès. Pour permettre à tous les Lyonnais et Lyonnaises de vivre avec les supporters les finales de samedi, l'OL a prévu une fan zone. Les détenteurs d'un billet pourront assister aux matchs entre les Fenottes et Barcelone à partir de 18 heures (Ligue des champions), puis entre les Rhodaniens et le PSG à 21 heures (Coupe de France) grâce à un écran géant. Plus de 40.000 spectateurs ont prévu de se rendre à Décines pour l'occasion.

Ouverture du stade à 17h30

L'accès aux tribunes et à la pelouse se fera dès 17h30, avec emplacement libre, mais il ne sera pas possible de se déplacer d'un secteur à l'autre. Rappelons que cet événement est gratuit. Si vous avez commandé vos places et que vous ne pouvez finalement pas aller au stade ce jour-là, il vous est donc possible de les offrir à vos proches, afin qu'un maximum de monde profite des festivités.

Précisions qu'il n'est désormais plus possible de se procurer un ticket via la plateforme du club, toutes les places ayant trouvé preneur.