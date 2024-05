OL - France U16 : Rémi Himbert offre la victoire aux Bleuets

Mercredi, l'équipe de France U16 a battu la Lituanie 3 buts à 2. Remplaçant, l'attaquant lyonnais Rémi Humbert a donné la victoire aux Français.

Ils ont dû batailler jusqu'au bout et s'arracher pour l'emporter, mais le jeu en valait la chandelle. Mercredi après-midi, l'équipe de France U16 a difficilement dominé la Lituanie au CNF Clairefontaine (3-2). Pour ce premier rendez-vous entre les deux sélections, les joueurs de Lionel Rouxel s'en sont remis au joueur de l'OL Rémi Himbert pour s'imposer 3 à 2 dans le temps additionnel (90e+2).

Avant la puissante frappe de l'attaquant rhodanien, les Bleuets ont été menés deux reprises au score, aux 13e et 75e minutes. Ils étaient parvenus à revenir à chaque fois grâce à Djylian N'Guessan et Ibrahim Mbaye sur deux penalties aux 70e et 80e minutes. Un scénario fou avant le tir décisif d'Himbert, remplaçant durant cette partie.

Barreau, Himbert, deux Lyonnais dans la liste

Le gardien Axel Barreau, lui aussi vainqueur du Mondial de Montaigu avec les jeunes Français en avril, figure également dans ce groupe. Lui et ses coéquipiers retrouveront les Lituaniens vendredi 24 mai à 11 heures, toujours du côté de Clairefontaine.