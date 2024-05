OL : Carpenter, Horan et Dumornay appelées en sélection

Trois joueuses supplémentaires rejoindront leur sélection respective en juin : Ellie Carpenter (Australie), Lindsey Horan (États-Unis) et Melchie Dumornay (Haïti).

Comme à chaque période internationale, une petite quinzaine de joueuses lyonnaises s'en vont en sélection. Entre les Pays-Bas de Damaris Egurrola et Daniëlle van de Donk, mais aussi la France avec six Fenottes, en comptant Inès Benyahia, le contingent sera à nouveau élevé en juin, et ce, malgré les récentes blessures de Griedge Mbock, Eugénie Le Sommer et Sara Däbritz. Trois éléments du groupe de Sonia Bompastor quitteront provisoirement Lyon dans les jours à venir.

Deux d'entre elles prépareront les Jeux olympiques qui auront lieu cet été : Ellie Carpenter avec l'Australie et Lindsey Horan, capitaine des États-Unis. La défenseure disputera une double confrontation amicale contre la Chine le 31 mai et le 3 juin.

Débout sous Emma Hayes pour Horan

Quant à la milieu de terrain américaine, elle fait bien évidemment partie de la première liste de la nouvelle sélectionneuse, Emma Hayes. Avec 22 coéquipières, elle affrontera à deux reprises la Corée du Sud le 1er et le 5 juin. À noter que pour ces deux internationales, et toutes les autres concernées, les JO se tiendront du 25 juillet au 10 août, de quoi manquer une partie de la préparation.

Enfin, soulignons le retour avec l'équipe d'Haïti de Melchie Dumornay. Pas épargnée par les pépins physiques, la polyvalente footballeuse n'a plus porté ce maillot depuis le 30 octobre 2023 lors des éliminatoires de la Gold Cup. Après avoir inscrit cinq buts et délivré autant de passes décisives en onze matchs depuis son retour en mars, elle est prête à rencontrer l'Équateur à deux reprises (31 mai et 4 juin).