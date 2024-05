Melchie Dumornay lors d’OL – PSG (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Galvanisées par leur public, les Fenottes ont battu le PSG pour s'adjuger le titre de D1. Il ne pouvait en être autrement, estime Melchie Dumornay.

Elle a délivré une passe décisive, mais cela ne dit pas tout de son impact tout au long de la partie. Melchie Dumornay a joué un rôle important dans la victoire des Fenottes contre le PSG vendredi (2-1). Outre son pressing sur la gardienne puis son offrande pour Kadidiatou Diani sur le deuxième but, l'ancienne Rémoise a pesé sur la défense parisienne et joué à merveille dans son poste de numéro 9, malgré des approximations techniques.

Sa combativité est aussi à saluer. Comme ces coéquipières, elle n'avait pas l'intention de laisser Paris être champion à Décines. "Je ne dirais pas que nous étions largement au-dessus car elles ont parfois su nous poser des soucis. C'est une bonne adversité, mais la finale était dans notre stade, donc c'était hors de question que le trophée ne nous revienne pas", a-t-elle clamé.

"On a maîtrisé l'ensemble de la saison"

Contrairement aux historiques comme Wendie Renard ou encore Ada Hegerberg, Dumornay n'avait pas encore connu les joies d'un succès en championnat. C'est désormais chose faite. "C'est spécial car c'est mon premier titre de D1 avec l'OL. Je suis très heureuse de ce qu'on a pu produire et il faudra rééditer cela pour la prochaine finale. Même si les règles ont été modifiées, on a montré qu'on pouvait s'adapter, que l'on restait l'Olympique lyonnais, donc qu'on veut tout gagner, a-t-elle déclaré. Nous avons maîtrisé l'ensemble de la saison, du début à la fin."

Interrogée sur ce nouveau système de phase finale, la joueuse de 20 ans a expliqué que cela avait bousculé les habitudes du groupe. "C'est vrai que ces play-offs ne nous sont pas favorables, sachant qu'on a une autre compétition à aller chercher. Ça nous a fait changer notre manière de voir les choses, a-t-elle confié. Même si on devait gagner bien avant ça, on a tout donné pour triompher ce vendredi. Maintenant, on va savourer puis se reposer avant la prochaine échéance." Ce sera contre Barcelone le 25 mai, pour finir en apothéose l'exercice 2023-2024.