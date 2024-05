Vendredi, Wendie Renard a gagné sa 16e D1 avec l'OL. Malgré ce palmarès impressionnant, la capitaine a encore faim de titres.

Hommes et femmes confondus, peu de sportifs et sportives de haut niveau peuvent s'enorgueillir de posséder un palmarès semblable à celui de Wendie Renard. Bien sûr, celui-ci ne s'est écrit qu'avec l'OL, puisqu'il manque un titre avec la France pour la défenseure, mais avec par exemple 16 D1 à son actif, ou encore huit succès en Ligue des champions, elle a peu d'équivalent dans le monde.

Vendredi, elle a ajouté une nouvelle ligne à sa légende déjà bien complète. L'historique capitaine a mené son équipe à la victoire face à Paris dans la finale du championnat (2-1), le tout sans (trop) trembler. "Honnêtement, non, même si après leur but elles ont poussé, ce qui est normal. On savait que ça pouvait arriver, mais on a gardé notre sérénité, notre calme malgré leurs deux-trois opportunités en fin de rencontre, a-t-elle apprécié. Ce groupe a énormément de maturité et d'expérience."

La fête pour la D1 attendra un peu

Et c'est ce qui a fait sa force face à la stérilité et à l'impuissance parisienne lorsque ces dernières avaient le ballon. Avec un bilan de cinq victoires et un nul contre le PSG en 2023-2024, les Fenottes ont montré qu'elles restaient les maîtresses de l'Hexagone. Place à l'Europe maintenant et au choc face à Barcelone. "On va savourer et profiter entre nous, mais pas le fêter car on a encore une finale à disputer la semaine prochaine. On aura le temps plus tard, là il faut bien récupérer. On travaille toute l'année pour ça, les compteurs sont remis à zéro, donc c'est à nous d'avancer pour nous donner les moyens de gagner. Il faut toujours se remettre en question car chaque duel a sa vérité, a affirmé l'internationale française. Je tiens à remercier le public et à saluer toutes mes coéquipières."

En quête d'une 9e Ligue des champions à Bilbao samedi prochain, les Lyonnaises ne veulent pas s'arrêter en si bon chemin pour clôturer ce bel exercice. "Nous ne sommes pas rassasiées de trophées, moi la première. On fait une bonne prestation ce (vendredi) soir, même si par moments, ç'a été difficile. On a fait preuve de caractère, de détermination, donc c'est mérité, à l'image de la saison régulière. Puisque la nouvelle formule est comme cela... Nous avons fait le job tout au long de l'année en finissant premières, a rappelé Wendie Renard. On savait qu'on pouvait tout perdre sur deux parties, mais en montrant du courage et de la détermination, on a été chercher ce sacre."

"Il faut féliciter notre parcours"

Si cette hégémonie peut paraître redondante, notamment pour les supporteurs et les joueuses des autres clubs, la Martiniquaise clame que rien n'est dû au hasard. "Oui, il a de bons adversaires, ça serait leur manquer de respect que de dire l'inverse. Il faut aussi féliciter notre parcours, a-t-elle souligné. Beaucoup de personnes pensent que c'est facile, mais lorsqu'on enchaîne sur tous les tableaux, c'est dur. Je ne néglige aucune formation. Ce n'est pas parce qu'on a gagné que ça va rouler les fois prochaines, il faut faire les efforts."