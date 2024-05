OL féminin - D1 : le règne sans partage des Fenottes se poursuit

Le nouveau format avec la phase à élimination directe n'aura pas changé le sens de cette saison de D1. L'OL reste un cran au-dessus de la concurrence.

Il arrive lorsqu'on est pendant des années au sommet qu'une sensation de "nous contre les autres" s'installe. Puis, il peut être renforcé par certaines directives ou changements de cadre dans une compétition sportive. C'est ce sentiment qui a traversé les rangs lyonnais tout au long de la saison en D1, et encore plus durant ces phases finales nouvelle génération.

Avec 11 longueurs d'avance sur leur dauphin, les Fenottes auraient logiquement dû être sacrées championnes de France il y a bien longtemps. Mais la formule instaurée par la FFF et le diffuseur a poussé cette équipe à devoir jouer son destin sur deux rencontres supplémentaires. Qu'à cela ne tienne, les joueuses de Sonia Bompastor ont fait valoir leur supériorité pour glaner un 17e titre en championnat sur les 18 derniers distribués.

Le PSG n'a pas résisté à l'OL

Hormis le scénario, rien n'a changé donc, avec une formation rhodanienne bien trop expérimentée et sûre de soi pour ses adversaires. "Ce sacre a la même saveur que les autres, j’espère juste que la Fédération ne va pas se réveiller demain en mettant un match retour de cette finale, je croise les doigts (sourires). Peu importe les règles du jeu, l’OL est là et sera toujours là, a affirmé l'entraîneure, qui commence elle aussi à étoffer son palmarès. Il faut compter sur ce club qui est si spécial et pour le football féminin français, il faut s’en réjouir de voir une telle institution qui remporte autant de titres et qui tire tout le monde vers le haut."

Personne n'a pu s'approcher suffisamment près pour espérer faire tomber ce groupe que pas grand-chose ne semble atteindre. Le 6-0 infligé à Reims une semaine plus tôt en témoigne, de même que les confrontations contre le rival parisien. "Nous ne sommes pas très au-dessus, mais c'est vrai qu'on a gagné cinq fois sur six, ce qui prouve que sur cet exercice, nous étions meilleures que Paris, a noté Delphine Cascarino, première buteuse vendredi. C'est un beau travail d'équipe qui a été réalisé tout au long de ce parcours, donc je suis fière des filles. C'est sûr que lorsqu'on a plus de dix points d'avance, c'est dur de se dire qu'on joue tout sur une finale. On avait confiance en nos forces et on savait qu'on avait les cartes en main pour le faire."

Une équipe qui a faim de trophées

Alors, comme tous les ans, les Fenottes ont savouré, chez elles avec leur public, ce nouveau succès qui contribue à écrire encore un peu plus leur légende. Le sentiment du devoir accompli. "Il y a forcément de la satisfaction, de la joie. Je pense que c’est mérité sur l’ensemble de la saison et encore là en play-offs, même si on a souffert en deuxième mi-temps, a reconnu Bompastor. On savait que, sur un match contre une belle équipe comme le PSG, ça pouvait être un des scénarios."

Après le Trophée des championnes en début d'exercice, puis cette nouvelle D1, rien ne semble pouvoir arrêter l'OL, hormis les tirs au but (souvenir amer en Coupe de France face à Fleury) et peut-être le Barça en Ligue des champions (rendez-vous le 25 mai). "Nous ne sommes pas rassasiées de trophées, moi la première. On fait une bonne prestation ce (vendredi) soir, même si par moments, ç'a été difficile. On a fait preuve de caractère, de détermination, donc c'est mérité, à l'image de la saison régulière. Puisque la nouvelle formule est comme cela... Nous avons fait le job tout au long de l'année en finissant premières, a rappelé la capitaine Wendie Renard. On savait qu'on pouvait tout perdre sur deux parties, mais en montrant du courage et de la détermination, on a été chercher ce sacre."

Des Lyonnaises toujours contre la phase finale de D1

Dans quelques mois, il faudra repartir à la conquête de la D1, avec toujours ce même système qui, bien sûr, ne convient pas à celles qui dominent la discipline. Seul aspect positif pour les Rhodaniennes, les places européennes seront attribuées par le classement cette fois-ci. "Même si la victoire est là, je continue de penser que la formule des play-offs n’est pas bonne et qu’il ne faut pas faire ça. Vous imaginez, en cas de défaite, dire aux joueuses qu’elles ont survolé la saison, mais que ce ne sont pas elles la meilleure équipe de France. Il faut trouver une autre solution, vraiment, a exhorté Bompastor. On est peut-être les seules qui s’élèveront contre cette voie-là, mais il faut respecter le palmarès de l’Olympique lyonnais. On est une vraie locomotive du football français, on ne peut pas nous mettre en danger comme ça. Malgré le succès, non à la phase finale." Le message du champion est passé.