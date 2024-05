Sonia Bompastor : "Il faut respecter le palmarès de l'OL"

Toujours très remontée contre la formule des play-offs, Sonia Bompastor a profité du 17e titre de l’OL (2-1) pour faire passer un message. Malgré les vents contraires, son club répondra toujours présent.

Sonia Bompastor, quel est le sentiment qui prédomine après toute cette saison ?

Le sentiment est forcément de la satisfaction, de la joie. Je pense que c’est mérité sur l’ensemble de la saison et encore là en play-offs, même si on a souffert en deuxième mi-temps. On savait que, sur un match contre une belle équipe comme le PSG, ça pouvait être un des scénarios. Même si la victoire est là, je continue de penser que la formule des play-offs n’est pas bonne et qu’il ne faut pas faire ça.

Vous imaginez, en cas de défaite, dire aux joueuses qu’elles ont survolé la saison, mais que ce ne sont pas elles la meilleure équipe de France. Il faut trouver une autre solution, vraiment. On est peut-être les seules qui s’élèveront contre cette voie-là, mais il faut respecter le palmarès de l’OL et qu’on est une vraie locomotive du football français. On ne peut pas nous mettre en danger comme ça. Malgré la victoire, non aux play-offs !

Pourquoi, à la fin, c’est toujours l’OL qui gagne ?

C’était un peu mon fil conducteur dans le discours de préparation de demi-finale et finale. Peu importe l’adversaire, peu importe la formule et les règles du jeu qui ont changé, l’OL sera champion. Cette équipe est particulière, je pense que vous l’avez vu ce (vendredi) soir. Les joueuses sont solidaires, il y a une force collective qui se dégage. Dans l’état d’esprit, vous allez dire que je suis un peu ronchon, mais j’aurais apprécié que les Parisiennes restent au bord de la pelouse pour la cérémonie, elles auraient au moins démontré un peu plus de classe. Là-dessus, mon équipe a de la classe et ça fait toute la différence.

"L’OL est là et sera toujours là"

Vous avez déjà la tête tournée vers Bilbao ?

Non, on va savourer ce titre sur le week-end. C’est important de vivre ces émotions, ces moments de joie. On avait anticipé beaucoup de choses avec le staff et le match de Barcelone était déjà un peu dans nos têtes. On sait exactement ce qu’on doit faire à partir de lundi pour bien préparer cette finale. Ce sera de nouveau une belle équipe face à nous, un super match à jouer. On va aller chercher cette Ligue des champions qui nous tient à cœur.

Dans cette victoire (2-1), il y a des choses à rectifier. Est-ce qu'il faudra monter le curseur contre le Barça ?

On va analyser le match. Même s’il y a la victoire, le contenu est perfectible et on peut mieux faire, je le sais. Ce (vendredi) soir, ce n’était pas notre meilleur match, mais c’était tellement important de le gagner qu’on va retenir la victoire. Pour préparer la finale, il fallait gagner cette première finale.

Quelle saveur à ce titre acquis après des play-offs ?

Il a la même saveur que les autres, j’espère juste que la Fédération ne va pas se réveiller demain en mettant un match retour de cette finale, je croise les doigts (sourires). Peu importe les règles du jeu, l’OL est là et sera toujours là. Il faut compter sur ce club qui est si spécial et pour le football féminin français, il faut s’en réjouir de voir un tel club qui remporte autant de titres et qui tire tout le monde vers le haut.