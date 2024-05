OL - PSG (2-1) : Dumornay, un travail de sape qui pèse

Dans un rôle de pivot à la pointe de l’attaque, Melchie Dumornay n’a pas ménagé ses efforts et est impliqué sur les deux buts de l’OL contre le PSG (2-1). Retrouvez le top de la rédaction.

Top : Dumornay n'a pas ménagé ses efforts

Elle n’a certainement pas vécu la soirée la plus facile de sa carrière, mais dans l’ombre, Melchie Dumornay a abattu un vrai travail lors de cet OL - PSG (2-1). Son duel avec Grace Geyoro a rythmé une grande partie de cette rencontre et le rôle en pivot de l’Haïtienne a fait énormément de bien à l’OL pour remonter le ballon quand ce fut un peu plus compliqué à créer du jeu. Ne rechignant jamais dans l’effort, Dumornay a certes eu un peu de déchet techniquement, mais au final, elle se retrouve impliquée sur les deux buts lyonnais dans cette victoire finale. C’est elle qui, côté droit, joue bien de son corps pour remiser vers Daniëlle van de Donk qui a ensuite fait parler sa qualité de passe pour lancer Cascarino.

Bis repetita quelques minutes plus tard, cette fois dans une phase de pressing qui a surpris Kiedrzynek dans sa surface. En temporisant bien, Dumornay a pu servir en retrait Diani pour le but du break. Dans un rôle ingrat, l’OL ayant laissé le ballon au PSG notamment en deuxième mi-temps, la numéro 6 a grandement participé à garder l’avance avec des replis défensifs importants et en grattant des fautes qui ont permis de faire gagner du temps et de faire redescendre la pression. Elle était venue chercher des titres, Melchie Dumornay en accroche un deuxième avec cette victoire (2-1), en attendant un 3e dans une semaine.