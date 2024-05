OL - PSG : Tolisso évoque le cas Barcola

Samedi, l'OL et Tolisso retrouveront le PSG et Barcola. Avant la finale de la Coupe de France, le Lyonnais s'est confié sur le départ de l'attaquant parisien.

"Je ne lui en veux pas. On lui propose quelque chose qu'il ne peut peut-être pas forcément se refuser à cet âge-là", a confié Corentin Tolisso. "Lui", c'est Bradley Barcola, que l'OL s'apprête à recroiser samedi en finale de la Coupe de France. Le champion du monde 2018 a fait preuve de compréhension au moment d’évoquer le transfert de l'ailier à Paris l'été dernier. L’attaquant de 21 ans s’était engagé avec la formation francilienne pour la somme de 45 millions d’euros avec 5 millions de bonus. Sanctionné par la DNCG, le club rhodanien se voyait limité pour son recrutement.

Son départ a alors été vécu comme une trahison par le peuple lyonnais. Il lui l'avait fait savoir lors de la première confrontation entre les deux formations en septembre 2023 (victoire PSG, 4-1). Le milieu de terrain a déclaré qu'il comprenait la réaction des supporters à son égard. "Je ne pense pas qu'il puisse en vouloir aux fans parce qu’ils le considéraient vraiment comme un enfant du club. Et s'il en est arrivé là, c'est aussi grâce à eux."

Sa célébration, "un peu limite"

Lors de la dernière confrontation entre Paris et l'Olympique lyonnais en avril (4-1), Bradley Barcola avait particulièrement fait parler de lui. La cause ? Une célébration en direction du parcage des spectateurs rhodaniens, puis une publication sur ses réseaux sociaux à l’issue de la rencontre, avec comme légende "la justice de Dieu". De quoi remettre de l’huile sur le feu quant à sa relation houleuse avec son ancien public.

Son ex-coéquipier est revenu, pour la première fois, sur ce passage "C'est sûr que sur la célébration, c'était un peu limite. On pourrait peut-être lui en vouloir un peu. Pour moi, c'est une petite erreur qu'il a commise, a estimé Tolisso. Lorsqu'on est jeune, on fait des erreurs. Sûrement que plus tard, il s'en rendra compte. Je pense qu'il a fait ça dans l'euphorie. Il a possiblement mal géré les insultes et le fait que les supporters lui en voulaient un peu."

Les deux anciens coéquipiers se retrouveront pour la troisième fois samedi au stade Pierre-Mauroy avec un objectif commun : vaincre son adversaire et soulever la Coupe de France à l'issue de la partie.