Sofie Svava, latérale danoise, lors de Real Madrid – Barcelone (Photo by JAVIER SORIANO / AFP)

Sofie Svava a annoncé ce dimanche son départ du Real Madrid, sur son compte Instagram. Elle devrait rejoindre l'OL selon un média espagnol.

C'était prévu depuis plusieurs semaines, mais c'est désormais officiel. Sofie Svava quitte le Real Madrid après deux années et demie avec "la Maison Blanche". Elle l'a annoncé sur son compte Instagram : "C'était un honneur de jouer pour le Real Madrid et c'est l'un des adieux les plus difficiles que j'ai jamais eu à faire". Selon le média espagnol Relevo, qui l'a annoncé depuis plusieurs semaines, la Danoise devrait rejoindre l'Olympique lyonnais pour trois ans, où elle serait en concurrence avec Selma Bacha.

Un profil polyvalent

Au Real Madrid, les discussions sur une prolongation n'auraient pas abouties à cause d'un désaccord financier selon Relevo. Sofie Svava s'apprêterait à signer un contrat de trois ans avec les Fenottes. La gauchère est polyvalente, et même si son poste de prédilection est latéral gauche, Svava peut également jouer ailière. C'est une joueuse douée balle au pied, plutôt rapide et avec une bonne vision du jeu. La joueuse de 23 ans a du vécu puisqu'elle a joué dans quatre clubs différents : Brøndby, Rosengård, le VfL Wolfsburg, puis le Real Madrid. L'OL devrait donc être son cinquième club.