OL - Mercato : Svava en approche chez les Fenottes ?

En pleine préparation de sa demi-finale de play-offs, l’OL féminin avance ses pions pour le mercato estival. Le club lyonnais aurait déjà assuré la signature de Sofie Svava, latérale gauche du Real Madrid, pour la saison prochaine.

Il fait certes moins de bruit que celui des garçons, mais le mercato féminin commence petit à petit à prendre de l’importance et de la place. Si les transferts payants sont encore assez rares, les départs et arrivées de joueuses majeures sont de plus en plus fréquents. À l’OL, l’été qui arrive pourrait d’ailleurs bien livrer quelques surprises et déceptions. En effet, plusieurs joueuses sont en fin de contrat et n’ont toujours pas prolongé l’aventure entre Rhône et Saône.

On pense notamment à Delphine Cascarino, Griedge Mbock ou encore Eugénie Le Sommer. En attendant que ces dossiers soient réglés d’une manière ou d’une autre, le club lyonnais tente de se renforcer en vue de la saison prochaine. S’il ne sait pas encore s’il sera européen, l’OL aurait déjà bouclé l’arrivée d’un élément, à en croire le média espagnol Relevo.

Clap de fin pour Morroni ?

Libre à l’issue de la saison, Sofie Svava aurait signé depuis quelques semaines déjà un contrat de trois ans avec les Fenottes. Âgée de 23 ans, la latérale gauche évolue depuis trois saisons au Real Madrid après avoir joué pour le FC Rosengard en Suède puis Wolfsburg en Allemagne. Internationale danoise, Svava débarquerait donc à Décines à compter du 1er juillet pour renforcer le côté gauche de la défense. De quoi mettre un terme définitif aux négociations de prolongation entre l’OL et Perle Morroni ? Cette dernière, en fin de contrat, avait confié à Olympique-et-Lyonnais que des discussions avaient lieu pour poursuivre l’aventure.