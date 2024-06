Les Pays-Bas ont gagné dimanche leur premier match de l'Euro, contre la Pologne (2-1). Memphis Depay n'a pas marqué malgré une prestation correcte.

Un match poussif et un manque de réalisme pour débuter l'Euro. Les "Oranje" ont tout de fois assuré l'essentiel avec une victoire contre les Polonais, privés de Robert Lewandowski qui est blessé. Et pourtant, les occasions n'ont pas manqué pour les Pays-Bas. Effectivement, les Néerlandais ont tiré 20 fois pour seulement 4 tentatives cadrées. Memphis Depay a également eu une énorme occasion pour marquer dans le temps additionnel de la première mi-temps (45'+1), mais sa frappe est passée à gauche du but.

Le coaching gagnant de Koeman

À la mi-temps, il y a 1-1. Vient alors le coaching gagnant de Ronald Koeman, qui sort Depay pour faire entrer Woug Weghorst, à la 81e minute. Deux minutes plus tard, le buteur d'Hoffenheim inscrit le but de la victoire pour les siens (2-1). Les Pays-Bas ont quand même fait le travail et prennent temporairement la tête du groupe D, avant le match Autriche-France.

Les Néerlandais affronteront les Bleus le 21 juin, pour une belle affiche. Pour rappel, les deux équipes étaient déjà dans le même groupe de qualification pour l'Euro. La France avait terminé en tête du groupe B avec 22 points, et les Pays-Bas 2e avec 18 points.