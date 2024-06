Euro : les Pays-Bas de Depay (ex-OL) affrontent la Pologne

Ce dimanche, à 15h, les Pays-Bas jouent leur premier match de l'Euro contre la Pologne. Les coéquipiers de Memphis Depay sont les favoris du match.

Un match crucial pour donner le ton. Contre la Pologne, Memphis Depay aura à coeur d'emmener sa sélection vers le chemin du succès. En 91 sélections, l'ancien attaquant de l'OL a inscrit 45 buts. Sa dernière réalisation date du 6 juin, avec un but à la 50e minute contre le Canada. Lorsque Depay est en forme, ce sont les Pays-Bas qui sont encore plus dangereux : "On veut réussir un bon tournoi à l'Euro. Et la plupart du temps, quand on a du succès, c'est que j'ai réussi à marquer des buts", a t-il indiqué lors d'une interview avec Amazon Prime.

Dans le même groupe que la France

Comme pour la phase qualificative, les Pays-Bas font encore une fois partie du même groupe que la France. Dans le groupe D avec la Pologne et l'Autriche, les Néerlandais peuvent donc atteindre une des deux premières places. Et cela passe par un bon Memphis Depay, qui ne fait pas une fixette sur ses prestations à venir. "Je suis déterminé à gagner la compétition avec les Pays-Bas. C'est mon objectif principal. Et si vous me dites que je ne marquerai qu'un seul but, mais qu'on gagnera le trophée, je signe tout de suite".