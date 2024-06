Les ambitions d'Aulas pour la Ligue féminine de football professionnel

Désormais président de la nouvelle Ligue féminine de football professionnel (LFFP), Jean-Michel Aulas peut désormais amplifier le rayonnement du football féminin.

Un nouveau rôle pour l'ancien président de l'OL. À la tête de la LFFP dès le 1er juillet, Jean-Michel Aulas va encore une fois jouer un rôle crucial pour le développement du football féminin. Jeudi, lors d'une conférence de presse dédiée au rachat de la LDLC Arena, il a pu dévoiler les prochaines étapes dans son nouveau rôle. "Nous sommes sur le point d’annoncer plein de partenaires pour le football féminin au niveau national voire mondial qui vont nous permettre de lancer la LFFP, mais aussi de supporter l’Equipe de France qui se préparera pour les Jeux olympiques à Lyon".

Faire de la Ligue de football féminin la "première ligue européenne"

Même si le niveau des équipes françaises est déjà bon, Jean-Michel Aulas voit plus haut pour l'avenir : "Les meilleures équipes européennes actuellement sont françaises, même s’il y a le FC Barcelone au milieu, nous avons le Paris Saint-Germain, le Paris FC et l’OL. On a de sérieux atouts pour propulser le football féminin au plus haut niveau. Je veux faire de la Ligue de football féminin, la première ligue européenne". L'occasion de faire passer un cap au football féminin, qui va également profiter du rayonnement des Jeux olympiques.