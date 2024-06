Mathys Lefebvre (ex-OL) rejoint l'université internationale de Floride

Formé à l'OL pendant cinq ans, Mathys Lefebvre a décidé de rejoindre l'université internationale de Floride (FIU), en provenance de Pittsburgh.

Un parcours atypique pour Mathys Lefebvre. À 22 ans, il va rejoindre la FIU, la première université du sud de la Floride, après avoir joué deux ans à Pittsburgh. Le natif de Reims est passé notamment par les U16, U17 et U19 de l'Olympique lyonnais. Le milieu défensif, qui peut aussi jouer défenseur central, s'est réjoui de cette nouvelle aventure..Je voulais juste vous témoigner ma reconnaissance et vous à dire à quel point je suis fier et excité de vous rejoindre pour deux saisons. Je pense que nous pouvons gagner des titres et passer de bons moments ensemble", a t-il exprimé dans une vidéo jeudi.

Lefebvre n'a pas négligé son cursus scolaire

Lors de son départ en juin 2022, il avait expliqué lors d'une interview OLPLAY son processus. "Je viens de terminer un bon processus de formation à l'OL, racontait-il. J'ai essayé aussi de travailler en parallèle sur mon cursus extra-sportif et étudiant". Lors de ses cinq années au centre de formation de l'OL, le milieu défensif avait obtenu un bac S, puis un bachelor en management du sport, à AMOS Lyon.