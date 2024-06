JO : jour de rassemblement pour la France avec Lacazette et Cherki

Rayan Cherki lors de l’Euro Espoirs avec l’équipe de France (Photo by MIHAI BARBU / AFP)

Ce dimanche soir, le groupe convoqué pour le stage de préparation des Jeux olympiques se rassemble à Clairefontaine. Lacazette et Cherki en font partie.

Jour J pour le groupe de Thierry Henry. Les 22 joueurs sélectionnés, dont Alexandre Lacazette et Rayan Cherki, se rassemblent à 19h, à Clairefontaine. Ce n'était pas une surprise, mais une convocation bienvenue pour Alexandre Lacazette. Depuis 2017, le capitaine de l'OL n'a plus porté le maillot de l'équipe de France. Même si ce n'est pas avec l'équipe A, l'opportunité de gagner une médaille olympique, dans l'événement d'une vie, est alléchante.

Rayan Cherki, un habitué du groupe d'Henry

Rayan Cherki est souvent appelé par Thierry Henry, pour jouer avec les Bleuets. Pourtant, avant des forfaits, il n'avait pas été convoqué pour la liste de mars 2024, ni initialement pour la pré-liste olympique. Effectivement, ce sont des indisponibilités de joueurs, non libérés par les clubs, qui ont rendu sa sélection possible. En cause : son temps de jeu fluctuant, avec l'OL. Cependant, le sélectionneur apprécie le joueur : "C’est un joueur qu’on apprécie, qui n’aime pas regarder jouer Cherki ?", a t-il déclaré en mars. S'il peut retrouver la forme de sa phase qualificative de l'Euro U25 (4 titularisations, 4 buts), il pourra apporter une belle contribution.

Le programme du groupe de Thierry Henry (avec 3 matchs de préparation pour commencer)

Jeudi 4 juillet : France - Paraguay à Bayonne (21h15)

- Paraguay à Bayonne (21h15) Jeudi 11 juillet : France - République dominicaine à Toulon (21h15)

- République dominicaine à Toulon (21h15) Mercredi 17 juillet : France - Japon à Toulon (21h05)

Jeux olympiques