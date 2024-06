OL - JO 2024 : pourquoi Thierry Henry a rappelé Rayan Cherki

Rayan Cherki lors de l’Euro Espoirs avec l’équipe de France (Photo by MIHAI BARBU / AFP)

Après plusieurs indisponibilités, Thierry Henry, sélectionneur des U23, a décidé de convoquer Rayan Cherki pour le stage de préparation aux JO 2024.

Absent de la première pré-liste pour préparer les JO de Paris 2024, Rayan Cherki va bien rejoindre son coéquipier Alexandre Lacazette. La présence du joueur de 20 ans fait sens, après de belles performances avec les Bleuets. En mars 2024, Thierry Henry l'a avoué, le voir jouer est un plaisir : "C’est un joueur qu’on apprécie, qui n’aime pas regarder jouer Cherki ? J’espère qu’il va être performant avec nous et plus constant, avec son club aussi. Il sait ce qu’il a à faire pour revenir au premier plan". En Ligue 1, il est entré en jeu 14 fois sur 33 matchs joués. Son bilan se porte à 3 buts et 9 passes décisives.

Un statut différent avec les Bleuets

Au sein du collectif des Bleuets, le statut du joueur lyonnais a été différent. Pour la phase qualificative de l'Euro 2025 (U21), Cherki a été titulaire 4 fois, pour 4 buts inscrits. Une qualité de finition accrue, et un jeu épuré, lors de ces matchs. La suite a été plus compliquée. Pour la liste du mois de mars, Henry l'a convoqué seulement après des forfaits, comme pour la pré-liste olympique. La préparation commence le 16 juin, à Clairefontaine. 3 matchs amicaux vont être joués contre le Paraguay (4/07), la République dominicaine (11/07) et le Japon (17/07).

