Mercato : Jesper Lindstrøm souhaiterait rejoindre l'OL

Les discussions s'accélèrent entre Naples et l'OL, pour un prêt avec option d'achat de Jesper Lindstrøm.

C'était une rumeur il y a quelques jours, et désormais, elle prend de l'ampleur. Selon les informations de Foot Mercato, l'OL et le Napoli "discutent d'un prêt avec option d'achat. Les deux clubs négocient les conditions du prêt (obligatoire ou non)". Le joueur aimerait rejoindre l'OL, et une option d'achat voulue par son club avoisinerait les 20 millions d'euros.

Un faible temps de jeu à Naples

À Naples, son temps de jeu a été faible, avec seulement trois titularisations lors de la saison 2023-2024. Sur 27 matchs joués avec le club italien, il est entré en jeu à 24 reprises. Le Danois est polyvalent puisqu'il peut jouer milieu offensif ou encore ailier droit. Il est encore sous contrat jusqu'en 2028, et n'a pas été choisi par le Danemark pour disputer l'Euro 2024 en Allemagne.