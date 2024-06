Mercato : l’OL apprécierait Jesper Lindstrom (Naples)

Jesper Lindstrom, joueur de Naples (Photo by CARLO HERMANN / AFP)

Alors que le mercato ne débute que le 1er juillet 2024 en France, la cellule de recrutement de l’Olympique Lyonnais s’active déjà. Le club serait intéressé par Jesper Lindstrom, milieu offensif danois évoluant du côté de Naples.

Le marché des transferts estival commençant dans moins d’un mois, l’OL commence à placer ses pions afin d'attirer des joueurs capables de renforcer l’équipe, mais aussi dans l’optique de pallier de futurs départs. L’été que s’apprête à vivre le club risque d’être mouvementé, aussi bien dans le sens des départs que des arrivées, à condition que le verdict de la DNCG soit positif ce 12 juin. Selon le journaliste spécialisé du mercato Gianluca Di Marzio, l’international danois Jesper Lindstrom (16 capes) serait apprécié par les dirigeants lyonnais.

Alexandre Lacazette étant suivi par des clubs d’Arabie Saoudite et Rayan Cherki suscitant l’intérêt du PSG, le secteur offensif lyonnais risque de s’appauvrir. La cellule de recrutement rhodanienne, menée par Matthieu Louis-Jean, sous les ordres de David Friio (directeur sportif) devra donc apporter des solutions, et Lindstrom semblerait être l’une d’entre elles. Même s’il n’y a pour l’instant rien de concret entre le joueur et les septuples champions de France (2002-2008), l’offensif polyvalent pourrait se relancer à Lyon.

Un profil technique qui ne s'est pas imposé à Naples

Le footballeur de 24 ans n’est pas parvenu à s’imposer à Naples, puisqu'il a été titularisé seulement à trois reprises cette saison, et n’a pas été décisif. Précisons néanmoins qu'il comptait dans la rotation car il a joué 30 rencontres toutes compétitions confondues. Arrivé chez les Napolitains en août 2023 après un passage de deux ans à Francfort, il est encore sous contrat jusqu'en 2028.

Il peut évoluer en tant que milieu offensif ou ailier, étant un profil assez technique. À noter que le Napoli aurait déjà reçu plusieurs offres de prêt pour Lindstrom, et que la formation italienne penserait déjà à trouver son remplaçant.