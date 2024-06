Jake O’Brien lors d’OL – Clermont (Photo by ARNAUD FINISTRE / AFP)

La trêve internationale livrera ses premiers matchs ce mardi 4 juin pour les Lyonnais, avec notamment Malick Fofana (Belgique U21) et Jake O’Brien (Irlande).

Avant l’Euro, la Copa America et les Jeux olympiques, place aux répétitions pour les sélections internationales. Elles sont quelques-unes à entamer l’aventure qui les mènera jusqu’à ces compétitions ce mardi 4 juin avec des matchs amicaux. Ce ne sera malheureusement pas le cas pour les deux Lyonnais engagés, Jake O’Brien (Irlande) et Malick Fofana (Belgique U21), mais il faut tout de même faire le travail jusqu’au bout avant de partir en vacances.

O'Brien pour une première ?

Commençons avec l’Irlandais, qui affrontera la Hongrie à 20h45. L’occasion pour le défenseur de vivre sa première cape ? Appelé déjà en mars, il avait regardé depuis le banc les deux affiches face à la Belgique (0-0) et la Suisse (0-1). John O'Shea lui donnera-t-il sa chance cette fois-ci ? Ce sera l’une des attractions du jour, et une potentielle belle histoire pour celui qui peut être considéré comme l’une des révélations de la saison de l’OL. Si ce n’est pas pour ce soir, ce sera possiblement une semaine plus tard, le 11, contre le Portugal de Cristiano Ronaldo. Ensuite, rideau sur cet exercice 2023-2024 puisque l’Irlande n’est pas qualifiée pour l’Euro.

Un peu plus tard, à 22 heures, Malick Fofana disputera une rencontre sans enjeu face au Maroc, à Rabat. Avec les Espoirs belges, le jeune ailier sera sollicité une dernière fois avec son équipe nationale. Auteur d’une excellente fin de championnat avec le club rhodanien (quatre buts sur les sept dernières parties de Ligue 1), il s’est rapproché du groupe A de Domenico Tedesco. L'attaquant n’a finalement pas été appelé pour le tournoi continental, et restera avec les U21 pour vivre une 8e sélection avec cette formation, qui ne participera pas aux JO.