Malick Fofana, joueur de l’OL (Photo by FRANCOIS LO PRESTI / AFP)

À l'issue de la saison, c'est l'heure du bilan pour Malick Fofana, et il se révèle plutôt positif. L'attaquant belge est l'un des plus décisifs chez les jeunes en Europe en 2024.

Tout travail mérite récompense. Au vu de ses bonnes performances sous la tunique lyonnaise, Malick Fofana est parvenu à se hisser en haut du classement des meilleurs buteurs chez les U19 sur l'année civile. Ce palmarès regroupe les jeunes joueurs de la génération 2005 les plus décisifs des cinq championnats majeurs en Europe.

Par sa faculté de percussion et de dribbles, l’attaquant de 19 ans a trouvé la faille à de multiples reprises dans sa nouvelle équipe. Arrivée le 10 janvier 2024, l’ancien de La Gantoise a inscrit quatre buts en 21 apparitions. Le nouveau chouchou des supporters s’est révélé être la bonne surprise du mercato hivernal. Utilisé comme "superbsub" par Pierre Sage, l’international Espoir belge a fait plusieurs fois la différence, notamment sur les derniers matchs de Ligue 1.

Aux côtés de Mathys Tel

Des bonnes prestations qui lui ont permis de se positionner sur le podium des meilleurs jeunes réalisateurs du continent. Il est ex æquo avec le Français Mathys Tel (Bayern Munich). Tous deux sont légèrement devancés par le milieu de terrain de Manchester United Kobbie Mainoo (cinq). Arda Guler (Real Madrid) prend lui la tête de la course en ayant inscrit six réalisations cette saison toutes compétitions confondues.

Le statut de Malick Fofana sur la scène européenne n'est pas étonnant, car l'ailier ne flanche que très peu lorsqu'il tire. 64% de ses frappes sont cadrées (9/14). Le troisième meilleur buteur de l'effectif rhodanien a su gagner la confiance de son entraîneur. Un bon point pour le footballeur d'Alost (Belgique) en vue de la saison prochaine puisque le technicien lyonnais est en passe de prolonger à l'OL.