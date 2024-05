A un an de la fin de son contrat, Selma Bacha s'est exprimée sur la possibilité de partir un jour à l'étranger dans sa carrière.

A l'intersaison, Delphine Cascarino et Griedge Mbock sont les dossiers principaux du côté des prolongations. En effet, l'attaquante et la défenseure arrivent en fin de contrat en juin, et l'OL n'a pas encore obtenu leur signature pour poursuivre l'aventure. Une fois le cas des deux internationales réglé, il faudra se pencher sur celui des filles liées à l'Olympique lyonnais jusqu'en 2025, dont fait partie Selma Bacha.

Avec un bail d'un an encore chez les Fenottes, la jeune Rhodanienne (23 ans) n'est pour l'instant pas sur le départ, mais la donne sera peut-être différente dans quelques mois, surtout si l'on se fie à ses dernières déclarations. "Je ne me vois pas faire toute ma carrière en France. Où, je ne sais pas, mais en tout cas, je ne pense pas passer toute ma vie de footballeuse ici", a-t-elle confié au podcast Joueuses.

Dans l'attente des effets de la Ligue professionnelle

Plusieurs points vont compter dans la décision de la Française, dont les améliorations que pourra réaliser Michele Kang pour son équipe, mais aussi les changements qu'impliquera le lancement de la nouvelle Ligue professionnelle féminine pour l'exercice 2024-2025. "J'attends de voir ce qu'il va se passer l'année prochaine. J'ai toujours dit que ça prendrait du temps en France [de développer le football féminin]. Donc j'ai hâte, même si la règle des play-offs ne passe toujours pas", a-t-elle glissé, malgré la victoire finale en D1 contre le PSG récemment.