OL - Mercato : Johann Lepenant intéresserait Auxerre

Plus apparu avec l'OL depuis octobre 2023, Johann Lepenant serait suivi par Auxerre, mais aussi d'autres clubs, pour un prêt.

Avec Dejan Lovren, Paul Akouokou ou encore Sinaly Diomandé, il fait partie des joueurs qui ont passé la deuxième partie de la saison 2023-2024 au placard. Gravement blessé avec l'équipe de France Espoirs en novembre 2023, Johann Lepenant est depuis remis de son pépin au genou gauche, mais il n'a pas pour autant regagné sa place dans le groupe de l'OL.

En effet, il n'a été sélectionné qu'à quatre reprises pour les matchs de l'Olympique lyonnais depuis son passage à l'infirmerie, sans jamais entrer en jeu. Résultat, il n'a plus disputé la moindre minute en compétition depuis le 8 mars, avec la réserve rhodanienne face à Chassieu-Décines. On ne l'a même plus vu avec les professionnels depuis le 8 octobre face à Lorient (3-3).

Sous contrat jusqu'en 2027

L'ancien Caennais est donc en cruel manque de temps de jeu. Il a besoin de se relancer, et c'est donc logiquement que son nom circule dans des formations en quête d'un milieu de terrain. Plusieurs clubs s'intéresseraient à lui d'après Foot Mercato, avec notamment Auxerre, tout juste champion de Ligue 2 et donc promu en Ligue 1.

Un prêt de Lepenant pourrait en tout cas tomber cet été, reste à savoir si une option sera incluse dans l'accord. A moins que durant la préparation, il ne parvienne à convaincre Pierre Sage qu'il peut s'appuyer sur lui. Sous contrat avec l'OL jusqu'en 2027, le natif de Granville avait réalisé un premier exercice dans le Rhône de bonne facture (34 affiches toutes compétitions confondues), un élan qu'il n'a pas pu retrouver depuis. Ce sera tout l'enjeu de l'intersaison pour lui.