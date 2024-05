OL : Jake O'Brien rejoindra l'Irlande en juin

Au mois de juin, Jake O'Brien passera quelques jours avec la sélection irlandaise. Le défenseur de l'OL a été convoqué pour deux matchs amicaux.

Aura-t-il cette fois-ci la chance de connaître sa première cape ? En juin, Jake O'Brien participera au rassemblement de l'Irlande. Appelé pour la première fois en mars dernier, il n'était pas entré en jeu contre la Belgique (0-0) et la Suisse (0-1). Son entraîneur, John O'Shea, l'avait laissé sur le banc pour ces deux affiches.

Face à la Hongrie et au Portugal

Non qualifiée pour l'Euro, l'équipe irlandaise aura tout de même l'opportunité de disputer deux rencontres amicales. La première la verra affronter la Hongrie le mardi 4 juin. Plus gros morceau ensuite pour elle puisqu'elle devra se mesurer au Portugal, qui, comme les Hongrois, prépare le tournoi continental. Rendez-vous pour O'Brien face à Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers le mardi 11 juin.

Deuxième meilleur buteur de l'OL en 2023-2024 (cinq réalisations), le défenseur central a notamment impressionné lors de la première partie d'exercice, pendant que le reste du groupe lyonnais sombrait. Quelque peu revenu dans le rang en 2024, le joueur de 23 ans a tout de même globalement assuré pour sa première saison à ce niveau.