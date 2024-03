OL : Jake O’Brien attend sa chance avec l’Irlande 

Ce samedi à 18 heures, Jake O’Brien pourrait connaître sa première sélection avec l’Irlande contre la Belgique. Une opportunité de se montrer au niveau international pour le défenseur de l’OL, surprise de cette saison.

Le face-à-face Irlande - Belgique, match amical prévu à 18 heures ce samedi, n’avait a priori pas de quoi intéresser outre mesure les supporteurs de l’OL. Mais avec un joueur lyonnais dans chaque camp, Jake O’Brien de l’un, Orel Mangala de l’autre, cette rencontre sera l’occasion de belles retrouvailles. Pour le défenseur central, ce sera peut-être même l’opportunité d’entamer son histoire avec la sélection A, lui qui n’a jusqu’ici connu que les U21 ans à 11 reprises.

Cela le récompenserait pour sa saison sous le maillot rhodanien, avec lequel il est devenu un titulaire inamovible au fil des semaines. S’il est perfectible sur bien des aspects du jeu, il a néanmoins su s’imposer comme un incontournable grâce à ses performances, étant l’un des éléments les plus réguliers sur l’ensemble de l’exercice (22 affiches disputées sur 30, toutes comme titulaire, pour quatre buts et une passe décisive).

Passé par les U21 irlandais

Ses sorties et son temps de jeu avec l'actuel 10e de Ligue 1 lui ouvrent les portes de l’équipe nationale durant la trêve. “Les gens ne connaissaient O'Brien que par ses prestations chez les moins de 21 ans, qui étaient impressionnantes, nous explique Gavin Cummiskey, qui suit la formation du Trèfle pour nos confrères du Irish Times. Son arrivée en France est unique pour le football irlandais. Ses performances à Lyon encourageront d'autres joueurs à troquer les clubs anglais pour des écuries françaises, belges ou néerlandaises.”

A 22 ans, le natif de Cork devrait goûter à une première cape ce 23 mars ou bien le mardi 26, contre la Suisse, autre rendez-vous de préparation. Sa venue dans le groupe intervient d’ailleurs dans une période de renouvellement, puisque John O'Shea est l’entraîneur intérimaire sur ce rassemblement et que nombreux footballeurs en début de carrière ont été appelés. “L'Irlande est une équipe jeune qui s'améliore et qui possède beaucoup de talents, comme Evan Ferguson, qui évolue à Brighton. Le fait que Lee Carsley n'ait pas été recruté comme nouveau sélectionneur (il reste avec l'équipe d'Angleterre des moins de 21 ans) a été un coup dur”, développe le journaliste.

Un groupe en construction dans lequel O'Brien peut jouer un rôle

Avant de connaître le nom du futur sélectionneur, le 3 avril, O’Brien a donc un coup à jouer pour montrer qu’il peut avoir sa place dans cet effectif en construction. “Il sera probablement sélectionné contre la Belgique ou la Suisse cette semaine, mais Andrew Omobamidele (Nottingham Forest), Nathan Collins (Brentford) et Dara O'Shea (Burnley) sont des arrières de Premier League et il est derrière eux, et Liam Scales au Celtic et John Egan (Sheffield United), lorsqu'il est en forme (tous les deux non appelés sur ce mois de mars), précise le reporteur. Il peut faire une carrière de 10 ans avec l’équipe nationale s’il continue ainsi. L’OL lui a fait du bien.”

Il semble effectivement avoir passé un cap cette saison, même si cela demandera confirmation à l’avenir. En attendant, l’ancien footballeur de Crystal Palace profite du moment. “Depuis que je suis jeune, j'ai toujours cru que je pouvais jouer pour l’Irlande. C'était plus une question de patience et de saisir l'opportunité quand elle se présentait. Tout le monde se développe à des stades différents et pour moi, cela a été plus tardif que pour d'autres joueurs, mais j'ai toujours cru en moi", confiait-il face à la presse dernièrement.

Ayant pratiqué une multitude de sports avant de se consacrer seulement au ballon rond (boxe, hurling…), un développement “normal pour les athlètes irlandais talentueux”, comme nous le souffle Gavin Cummiskey, O’Brien est encore en phase d’apprentissage. Mais cette quinzaine internationale devrait lui offrir un cours accéléré très précieux.