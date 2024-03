Lors de la 18e journée de D1, l'OL se déplace à Lille ce samedi (13h30). Une rencontre forcément moins décisive que la Ligue des champions qui se joue en ce moment.

Nous ne sommes pas encore tout à fait en fin de saison, mais cette période entre mars et avril est toujours aussi déterminante à ce moment de l'exercice. Lancées dans une quête de trophées et échaudées par l'élimination en Coupe de France, les Fenottes ne veulent plus rien laisser passer. Déjà premier et assuré de disputer la phase finale du championnat, l'OL est aussi concentré sur la Ligue des champions.

Les quarts de finale ont débuté, avec pour les joueuses de Sonia Bompastor un succès précieux à Benfica dans la semaine (2-1 mardi soir). Mais mercredi, c'est la deuxième manche qui attend l'Olympique lyonnais, et le faux-pas sera interdit à domicile. Alors pour mettre toutes les chances de son côté, l'entraîneur a préféré effectuer quelques aménagements dans le groupe convoqué pour le match de D1 ce samedi à Lille (13h30, en clair sur C8). Ainsi, pas de Selma Bacha, Griedge Mbock, Delphine Cascarino, Sara Däbritz ni de Melchie Dumornay dans le Nord.

Sonia Bompastor ménage son effectif

Cela devrait profiter à Perle Morroni, Vicki Becho, qui a prolongé vendredi son contrat avec le club, ou encore à Wendie Renard. La défenseure centrale attend de faire son retour à la compétition après sa blessure. La capitaine n'a plus rejoué depuis décembre. Ada Hegerberg est elle toujours à l'infirmerie, tandis que Daniëlle van de Donk, malade avant la Coupe d'Europe, est du voyage sans être à 100%. Le maître-mot du jour sera donc gestion, avec plusieurs jeunes éléments convoqués pour cette échéance (Sylla, Mendy, Charpentier, Joseph).

Son adversaire lui est en difficulté, avant-dernier du championnat avec huit points. Le LOSC reste sur cinq sorties sans victoire toutes compétitions confondues. Il possède la pire défense de l'élite (52 buts encaissés), et aura bien du mal à éviter la relégation. L'OL part donc avec un avantage, comme il l'avait démontré à l'aller (succès 5 à 0), à condition d'être sérieux et appliqué face aux Lilloises.