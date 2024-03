Lille - OL arbitré par Aurélie Efe

Coincé entre deux matchs de Ligue des champions, le déplacement à Lille de l’OL ce samedi (13h30) ne tombe pas forcément au bon moment pour les Lyonnaises.

À la lecture du groupe retenu pour faire le déplacement à Lille ce samedi (13h30), Sonia Bompastor a clairement mis l’accent sur la Ligue des champions. Avec un système qui repose désormais sur les play-offs, l’entraîneure de l’OL peut se permettre de faire un peu plus tourner. Les Lyonnaises cherchent forcément à terminer la saison régulière invaincues, mais l’incidence d’un match est bien plus faible que dans le schéma des dernières années. Avec Däbritz, Dumornay, Mbock, Horan, Cascarino et Bacha laissées au repos, l’OL s'avance sans de nombreuses cadres même si l’effectif, certes rajeuni, doit permettre de prendre le meilleur sur Lille.

Les Lilloises, avant-dernières du championnat, auront à cœur de montrer un visage conquérant face à leur public et devraient la jouer resserrer. Mettront-elles autant d’impact que Fleury il y a deux semaines en Coupe de France ? Rien n’est écarté et Aurélie Efe devra s’imposer pour ne pas laisser le match tomber dans un faux-rythme à cause d’une accumulation de fautes. L’arbitre centrale sera assistée de Claire Dewost et Mara Pansart.