L’OL parmi les meilleurs clubs formateurs d’Europe

Faisant toujours une part belle aux joueurs sortis de son centre, l’OL est l’un des clubs les plus représentés sur le Vieux Continent avec 69 joueurs formés à l’Académie.

Est-ce en réaction à cette statistique sortie par le CIES que John Textor a publié une vidéo sur ses réseaux sociaux ? Quoi qu’il en soit, le propriétaire américain n’a pas hésité à mettre en avant la qualité de la formation à l’OL avec une compilation des meilleurs éléments passés par l’Académie ces dernières années. Avec Maxence Caqueret, Corentin Tolisso, Alexandre Lacazette ou encore Anthony Lopes, la formation à la lyonnaise est encore bien présente dans le groupe professionnel malgré les récents départs de Malo Gusto, Castello Lukeba et Bradley Barcola.

Le PSG, premier club français

Ces trois derniers sont d’ailleurs l’exemple-type de la capacité de l’OL à former des jeunes talentueux qui vont ensuite exporter leur talent dans les plus grands clubs d’Europe. La réputation des formateurs lyonnais n’est plus à faire sur le Vieux Continent et en 2023-2024, l’OL est l’un des clubs les plus représentés. Avec 69 joueurs passés par le centre de formation ou trois saisons entre 15 et 21 ans, le club rhodanien se classe au pied du podium d’après le rapport du CIES. Il est devancé par le FC Barcelone et le Real Madrid (101) et le PSG (75), qui forme bien même s’il a du mal à pouvoir profiter des talents de son centre. Ce classement devrait rendre encore un peu plus fier John Textor.