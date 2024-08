Everton : premier match et premier but pour O'Brien (ex-OL)

Excellente première apparition pour Jake O'Brien avec Everton. Le défenseur a marqué et son équipe a gagné face à Preston (0-3).

Mardi, il a fait ses adieux à l'Olympique lyonnais pour retrouver l'Angleterre. Après une saison réussie à l'OL, Jake O'Brien a attiré l'œil des écuries anglaises, et la formation française, pratiquement dans l'obligation de le vendre, a cédé son défenseur à Everton contre 19,5 millions d’euros, plus un intéressement de 10% sur la plus-value d’un éventuel futur transfert.

Une opération dégraissage d'un côté, et un presque retour aux sources de l'autre, cette transaction semble convenir à tout le monde, même si sportivement, l'Irlandais avait progressé de manière surprenante ces derniers mois. En attendant, c'est le club de Liverpool qui va désormais voir le footballeur de 23 ans évoluer dans ses rangs.

Un but... du pied

Et on peut dire que l'aventure commence bien pour O'Brien. Samedi, pendant que les Rhodaniens battaient l'Union Berlin (0-4), les Toffees affrontaient eux Preston (Championship) pour leur quatrième match amical. Les résidents de Goodison Park se sont imposés 3 à 0 grâce à un but en première période de Dominic Calvert-Lewin (19e) puis à deux réalisations après la pause, dont une signée de l'ancien Lyonnais à l'heure de jeu.

Présent aux avant-postes, le joueur international (deux sélections) a tout d'abord dévié le ballon de la tête, avant de profiter d'une remise de son coéquipier pour ajuster une belle frappe puissante, battant ainsi le gardien pour le 2-0. Déjà deuxième meilleur buteur derrière Alexandre Lacazette lors de la saison 2023-2024 (cinq buts), O'Brien repart tout aussi fort avec Everton.