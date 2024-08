OL - Eagle Football : Textor serait en passe de racheter Everton

John Textor lors de finale de Coupe de France entre l’OL et le PSG (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

John Textor serait sur le point de finaliser l'achat d'Everton. Un accord pourrait être conclu d'ici à la fin de la semaine.

Les discussions entre John Textor et les dirigeants d’Everton avancent rapidement, avec une possible finalisation du rachat d'ici à la fin de cette semaine, selon The Guardian. L’Américain était entré en négociations exclusives pour acquérir la participation de Farhad Moshiri dans le club début août. Et maintenant, il serait en voie de finalisation du rachat des Toffees. Le propriétaire d’Eagle Football cherche à étendre son influence dans le football anglais via le club de la Mersey.

Pour concrétiser l'achat de la formation basée à Liverpool, l’homme d’affaires doit cependant vendre ses parts à Crystal Palace. Rappelons en effet qu'il y détient 45% des actifs de la formation du sud de Londres. Cette vente est une étape nécessaire pour éviter les conflits d'intérêts au sein du même championnat entre deux équipes.

Quel impact pour l'Olympique lyonnais ?

A ce propos, l'homme d'affaires a repoussé des offres Josh Harris et David Blitzer, qui détiennent déjà 18% des Eagles, toujours selon la presse britannique. Une proposition à hauteur de 100 millions de livres (117 millions d'euros). D'autres investisseurs se seraient également montrés intéressés par cette possibilité. Lorsque la transaction sera officiellement conclue, si c'est bel et bien le cas, il faudra observer l'impact de ce possible changement pour l'Olympique lyonnais et sa place dans le giron Eagle Football.