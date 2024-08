Ce jeudi, Textor serait entré en négociations exclusives pour le rachat d'Everton. Un club aux multiples dettes et pertes ces derniers mois.

Le retard du premier paiement pour le transfert de Mikautadze de Metz à l’OL a montré que la trésorerie du club lyonnais est à sec. Pourtant, John Textor serait sur le point de racheter Everton. L'Américain n'a pas caché son intérêt pour les Toffees et jeudi, le patron d'Eagle Football aurait obtenu l'exclusivité des négociations sur le rachat du club de la Mersey, d’après The Athletic. Néanmoins, Textor devra attendre de vendre ses parts qu’il détient à Crystal Palace à hauteur de 45%. Les règles de la Premier League interdisant la possession de deux clubs dans la même division. L’homme d'affaires recherche depuis mai quelqu'un qui pourrait être intéressé de racheter ses parts chez les Eagles. Il espère même en tirer des bénéfices.

Une grosse dette liée à la construction du nouveau stade

Plus tôt cet été, The Friedkin Group, qui possède notamment l'AS Roma, était devenu le favori pour acheter Everton et est entré en juin dans une période d'exclusivité pour acquérir la participation de Farhad Moshiri dans le club, à hauteur de 94% du club de la Mersey. Or, le deal est tombé à l’eau en juillet dernier. Le groupe avait des inquiétudes concernant la dette de 258 millions de dollars du club envers 777, une société d’investissement qui avait prêté de l’argent pour faire construire le nouveau stade. Textor devrait donc en assumer le remboursement s’il devenait actionnaire majoritaire.

Les Toffees avaient même révélé une perte de 89,1 millions de livres (103,8 millions d’euros) pour la seule saison passée, soit le double de l'exercice précédent. Everton avait aussi été pénalisé d’un retrait de 10 points la saison passée pour avoir transgressé le fair-play financier anglais. Ce sont finalement 6 points qui ont été retirés. Cependant, voir Eagle Football investir dans un nouveau club aux larges dettes n'augure rien de bons.