Après avoir dû patienter jusqu’à l’obtention des droits TV, les supporters de l’OL vont devoir maintenant attendre 15 jours pour savoir quand aura lieu le déplacement à Lens pour la 4e journée de Ligue 1.

Dire que la France a un sérieux problème dans la programmation des matchs est un doux euphémisme et cela n’a rien à voir avec les droits TV. Depuis plusieurs saisons, le retard à l’allumage concernant les annonces de programmation des différentes journées est un vrai problème en Ligue 1. Quand en Bundesliga, les supporters allemands ont généralement jusqu’à six journées programmées à l’avance et donc le temps de s’organiser, que ce soit pour un match à domicile ou pour aller dans une autre contrée, la France brille par son attentisme.

Cette saison, la longueur du dossier des droits TV a logiquement fait reculer l’annonce des matchs de cette 1re journée qui débute ce vendredi. Depuis, la Ligue s’est rattrapée en annonçant la date des deux réceptions de Monaco et Strasbourg au Parc OL pour les joueurs de Pierre Sage. Néanmoins, il faudra faire preuve de patience pour connaitre la date exacte du déplacement lyonnais à Lens.

Dans l'attente du tirage au sort de la Ligue des champions

Quand d’autres championnats arrivent à anticiper les différents scénarios européens et donc à programmer à l’avance, la LFP n’a pas cette qualité-là. En effet, la Ligue a annoncé jeudi une programmation partielle de la 4e journée de Ligue 1 qui doit se dérouler le week-end du 13 septembre. "La programmation TV complète de cette 4e journée de Ligue 1 McDonald’s sera communiquée à l’issue du tirage au sort de la phase de poules de l’UEFA Champions League et de la programmation de la 1re journée de l’UEFA Champions League le 2 septembre 2024 au plus tard." Soit un peu plus de dix jours avant les rencontres. Pas le meilleur timing pour s’organiser.