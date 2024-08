L’OL recevra Monaco le samedi 24 août (17h)

Après une entrée en lice contre Rennes, l’OL disputera son premier match à domicile le samedi 24 août. Les joueurs de Pierre Sage recevront l’AS Monaco à 17h à Décines.

Il reste encore un match amical contre Arsenal ce dimanche et Pierre Sage espère que le visage de son OL sera encore plus séduisant que celui affiché à Berlin, samedi dernier. Toutefois, s’il reste une dernière sortie, les regards commencent logiquement à se tourner vers la reprise de la Ligue 1. Le rendez-vous est fixé au dimanche 18 août pour les Lyonnais avec un déplacement à Rennes. Pour ce qui est du premier match au Parc OL, il faut attendre une semaine de plus. Les supporters savent depuis plusieurs semaines que cette première se fera contre l’AS Monaco, mais restait encore à connaître la programmation.

Après un premier match en prime-time à Rennes, l’OL recevra les Monégasques le samedi 24 août à 17h. BeIN Sports ayant le choix de la première affiche de cette deuxième journée de Ligue 1, la chaîne qatarie a donc choisi de miser sur le choc entre les deux concurrents à une place en Ligue des champions à la fin de la saison. Ce match marquera normalement le retour d’Alexandre Lacazette dans le groupe lyonnais, comme l’a avancé Pierre Sage mardi. Reste à savoir s’il sera célébré par le public comme un champion olympique ou un vice-champion olympique.