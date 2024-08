OL - Mercato : le Fenerbahçe aurait des vues sur Nemanja Matić

Fraîchement arrivé à l’OL en janvier dernier, Matic pourrait déjà quitter le Rhône. José Mourinho rêve de retrouver le Serbe au Fenerbahçe.

Parti au clash avec le Stade Rennais en janvier dernier, l’OL a récupéré Nemanja Matić pour seulement 2,6 millions d’euros. Le Serbe est allé renforcer le dernier de Ligue 1 à ce moment-là. Venu apporter de la stabilité au milieu de terrain, il a ainsi formé un trio avec Maxence Caqueret et Corentin Tolisso (ou Orel Mangala). Par son expérience et ses qualités techniques, le Serbe a participé à la remontée fulgurante de l'Olympique lyonnais sur la seconde partie de saison. Malgré ses trois échecs en finale de League Europa avec Benfica (2013), Manchester United (2021) et la Roma (2023), l'ancien de Chelsea devrait à nouveau apporter toute son expérience à la jeune équipe rhodanienne s’il reste cette saison.

Car s'il n'est a priori pas prévu qu'il parte, ayant un contrat jusqu'en 2026, Matić aurait au moins un prétendant, à en croire Foot Mercato. Selon le média spécialisé, Fenerbahçe s'intéresserait au profil du joueur de 36 ans. Une connexion qui ne serait pas surprenante lorsqu'on sait que la formation turque est entraînée par un certain… José Mourinho.

José Mourinho et Nemanja Matic, une grande histoire d’amour

Le Special One l’avait eu sous son aile chez les Blues, puis l’a ramené à Manchester United. Ils ont ensuite été réunis à l’AS Roma. Les deux hommes se connaissent donc parfaitement suite à ses trois collaborations. Malgré son expérience, le Portugais découvre un nouveau championnat, le cinquième de sa carrière, et doit s’appuyer sur des valeurs sûres. C’est en ce sens que José Mourinho rêve d’attirer Matic, la pièce maîtresse de tous ses systèmes de jeu. Il semble néanmoins difficile, au vu de son importance et du rôle que lui donne Pierre Sage, d'imaginer un départ du numéro 31.