OL : Mikautadze “content d’avoir choisi le numéro 69”

Le 29 juillet dernier, Mikautadze avait officiellement choisi de porter le numéro 69 cette saison. Un choix du coeur pour le natif de Lyon.

Arrivé à l’OL le 18 juillet, il n’a pas fallu longtemps à Georges Mikautadze pour se décider quel numéro il allait porter tout au long de la saison. Il s’est tout de même laissé “un tout petit temps de réflexion, mais pas très long”, a confirmé le Gone lors d’une interview donnée aux médias durant le stage à Divonne-les-Bains. Lors de son arrivée, le Géorgien admet avoir “regardé un peu les numéros disponibles et j’avais déjà pensé à prendre le 69 en venant ici”. Le 9 n’étant pas disponible et gardé par Orban, l’ex-Messin confesse qu’il aurait “hésité entre les deux mais c’est le 69 que j’ai choisi et je suis content”.

Une première dans le groupe professionnel

Les supporters lyonnais étaient en transe lorsque Georges Mikautadze a annoncé qu’il porterait le numéro 69 cette saison. Ainsi, dès l'officialisation, les ventes de maillot floqués "Mikautadze" accompagnés du numéro "69" dans le dos ont connu un vrai succès. Par le passé, Florent Sanchez avait déjà évolué avec ce numéro lors des matchs de Youth League mais personne n'avait encore franchi le pas chez les pros. Il y a bien eu le 91 d'Alexandre Lacazette et le 88 de Corentin Tolisso à leur retour à l'été 2022 mais pas de 69. Étant né et ayant grandi dans la ville des Lumières, en plus d’avoir fait toutes les catégories de jeunes à l’OL jusqu’à ses 15 ans, Georges Mikautadze n'a pas réfléchi longtemps, de quoi s'attirer encore un peu plus la sympathie des supporters.