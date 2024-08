Préparation : l'OL est là où il veut être

A un peu plus d'une semaine de la reprise du championnat, l'OL arrive à la fin de sa préparation. Avec le sentiment pour l'instant que tout avance dans le bon sens.

Depuis un peu plus d'un mois, les Lyonnais sont revenus aux choses sérieuses. Après une demi-saison historique, et presque légendaire (la défaite en finale de Coupe de France nous empêche d'arriver jusqu'à là), les hommes de Pierre Sage se lancent dans un nouveau défi. Il est désormais temps pour l'OL de réaliser un exercice complet, et cela commence avec une préparation réussie.

Pour l'instant, le bilan est globalement positif. Il y a certes eu une défaite face à St. Pauli (1-0) et le triste nul contre le Torino (0-0), mais pour le reste, les résultats suivent. Et au-delà du score et de l'absence de blessure majeure, on sent une montée en puissance dans les performances. L'entraîneur et son staff, qui a été bouleversé, ont testé différentes formules et ainsi pu observer comment répondaient les troupes. En clair, le dernier sixième de Ligue 1 semble être sur la voie ambitionnée.

"On est entrés dans une logique de compétition", Sage

Pierre Sage tenait d'ailleurs ce bilan au moment du stage à Divonne-les-Bains. "Au départ de cette préparation, on était sur quelque chose d'équitable en matière de temps de jeu entre les joueurs, de possibilité pour chacun de s’exprimer. Depuis trois matchs, on est entrés dans une logique de compétition en essayant d’augmenter les temps de jeu, de faire en sorte que les prestations collectives progressent en qualité et en maîtrise. Je pense que c’est une satisfaction car cette stratégie a ouvert le vestiaire afin d'appréhender la phase de pré-compétition, s'est réjoui l'entraîneur. Les premières sorties n’étaient pas de grande qualité, mais c’est allé de mieux en mieux et c’est en ce sens que ça devient une satisfaction. Maintenant, ce qui est très positif sur la dernière partie, c'est qu’à la fois nous avons fait notre meilleure performance collective, mais on a aussi rouvert le vestiaire pour que tout le monde ait des perspectives."

Cette pré-saison a été facilitée par le fait que l'effectif n'ait pas été totalement chamboulé cet été. Autre point positif, l'arrivée assez rapide des trois recrues (Moussa Niakhaté, Abner et Georges Mikautadze). "On a la chance d'avoir un groupe qui se connait déjà pas mal. Pour anticiper, par rapport au mercato, on avait choisi d’acter rapidement certains dossiers parce qu’on avait visé ces postes avec Moussa, Abner était déjà prévu depuis longtemps, et Georges nous a rejoints récemment, avec des vacances prolongées après son Euro", rappelait David Friio, le directeur sportif.

Ultime galop d'essai de la préparation à Londres

Mais ce n'est pas terminé. Dimanche, l'OL passera un immense test face à une des meilleures formations d'Europe. Rendez-vous à l'Emirates Stadium pour défier Arsenal, vice-champion d'Angleterre et quart-de-finaliste de la dernière Ligue des champions. Cette ultime rencontre permettra de dresser un bilan définitif et de véritablement savoir si cette équipe rhodanienne est prête pour cette saison 2024-2025.

La confrontation s'annonce difficile, mais cela mettra aussi les coéquipiers de Nemanja Matić de se frotter à une énorme adversité, comme ce qui les attend sur les premières semaines de Ligue 1. "Quand on voit le tirage du championnat, on se rend compte que le début est difficile. Les pré-saisons permettent d'avoir des sensations et il y a un but à ça, c’est de ramener l’équipe au niveau technique, tactique et physique au moment de la reprise. L'objectif, ce n’est pas de remporter un match contre l’Union Berlin (0-4), même si en gagnant, c’est toujours plutôt gratifiant, mais c’est de répondre présent contre Rennes à la première journée, a affirmé Friio. Donc, il faut mettre les joueurs dans les meilleures conditions."

En tant que compétiteurs, on peut imaginer que Corentin Tolisso et ses partenaires ont hâte d'en découdre. Ça tombe bien, car après les Gunners, il faudra aller défier le Stade Rennais en Bretagne (18 août), puis recevoir Monaco le samedi 24, normalement avec Alexandre Lacazette. L'infernal calendrier ne s'arrêtera pas là, puisqu'un voyage à Lens est prévu pour la quatrième journée, juste avant la réception de Marseille le 22 septembre. L'OL doit donc être tout de suite d'attaque.