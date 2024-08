OL : une joie de vivre que Sage veut faire perdurer dans le temps

Depuis maintenant plus d’un mois, les joueurs de l’OL ont repris le chemin de l’entraînement et de l’effort. Pourtant, dans cette préparation estivale, ce qui ressort avant tout est la bonne ambiance qui règne dans le groupe, même avec les nouvelles recrues.

Il ne faut jamais vraiment prendre pour argent comptant ce qu’il peut se passer dans l’été. Une fin août et un début septembre compliqués et tout peut être remis en cause. Cependant, de sources proches du club et du groupe lyonnais, il y a bien longtemps qu’une atmosphère aussi paisible n’avait pas été si visible dans la vie commune. Depuis désormais un mois, Pierre Sage et ses joueurs ont repris le chemin de l’entraînement avec en tête le déplacement à Rennes pour la première journée de Ligue 1. Ce rendez-vous approche et l’OL est plus que jamais entré dans la dernière ligne droite de sa préparation estivale. Il reste un dernier amical contre Arsenal dimanche (15h) à Londres et tous les regards seront ensuite tournés vers la Ligue 1.

Une reprise attendue avec impatience dans le groupe lyonnais et qui fait également monter l’excitation. Pourtant, les sourires, ce n’est pas ce qu’il manque depuis le 5 juillet dernier et ce n’est pas ce mois de quasi vie commune à temps plein qui est venu entraver la bonne humeur qui se dégage. Alors oui, il est toujours plus facile d’être joyeux et souriant quand la compétition n’a pas encore commencé et c’est dans la tempête que l’on se fera un réel avis de ce groupe qui vit bien. Toutefois, cet été 2024 contraste sur plus d’un point avec les précédents, nous a-t-on fait savoir ces dernières semaines. Il n’y a de toute façon pas besoin d’être au cœur même du vestiaire de l’OL pour voir que l’ambiance est au beau fixe, même si cela peut forcément aider à se faire un avis plus tranché.

Ping-pong, tennis-ballon… la compétition dans la bonne humeur

Néanmoins, il n’y a qu’à voir l’intégration des nouveaux venus pour comprendre que la seconde partie de saison dernière a permis de poser de solides fondations. En devant cravacher pour obtenir un maintien puis décrocher une qualification européenne inespérée, les joueurs de l’OL ont fait front commun pour ces objectifs. Pierre Sage l’a encore rappelé à Divonne-les-Bains, "réaliser un tel exploit ne peut se faire sans une volonté de faire les choses ensemble". L’entraîneur lyonnais espère capitaliser un maximum sur ce premier semestre, tout en y apportant des améliorations dans le jeu. Mais dans l’état d’esprit, il a été rassuré. Les vacances n’ont pas déréglé la machine et il règne presque un sentiment d’insouciance par moment.

Il y a des champions d’Europe, des champions du monde dans cet effectif et pourtant, mardi, les centaines de supporters présents à Divonne-les-Bains avaient plutôt l’air de voir des joueurs heureux de ce qu’ils font. Ça rigole, ça chambre, que ce soit sur ou en dehors du terrain. Les images capturées par le média du club ces dernières heures sont devenues virales sur les réseaux sociaux avec la fameuse sortie "dragon boat".

Si le coup de pagaie laisse à désirer, on peut y voir un groupe prêt à s’amuser de n’importe quelle situation. Encore une fois, il est facile de voir la vie en rose à ce moment de la saison, mais les joueurs ont réussi à créer une bulle autour d’eux avec le public qui les rend attachants. Est-ce que cela peut aider quand les résultats seront moins bons ? Très certainement, et c’est aussi en ce sens qu’au sein du club, on aimerait ouvrir plus souvent des entraînements au public. Cela rend le joueur plus humain et donc le public un peu plus indulgent.

Un staff exigeant, mais proche des joueurs

Indulgent, mais pas pour autant moins exigeant. Cela tombe bien, c’est aussi ce qui caractérise le staff de Pierre Sage. Renforcé par trois nouveaux membres (Maciel, Lemos, Valour), il est aussi le gardien de cette bonne ambiance couplée à une certaine exigence depuis maintenant plus d’un mois. Sage a beau dire qu’il est "en ce moment plus dans la critique auprès des joueurs, car la période le permet avant l’enchaînement des matchs" au niveau tactique, il n’existe pas une distance entre les deux entités comme on pouvait le voir sous Laurent Blanc. Ce n’est pas ami-ami, mais l’osmose entre staff et joueurs permet de créer un niveau d’exigence dans la bonne humeur. Il existe des membres plus réservés que d’autres, mais on a pu voir Damien Della Santa discuter pendant de longues minutes avec Mahamadou Diawara avant le match contre le Torino, Jorge Maciel en faire de même avec Abner.

Et puis il y a Jamal Alioui, la représentation même de ce curseur d’exigence voulu par le staff et cette proximité avec le groupe. Mardi, il a livré ces deux facettes sur un exercice de conservation et de projection. Toujours dans l’encouragement et le souci du détail pour faire la différence, l’entraîneur adjoint n’a pas hésité à se montrer taquin avec une pique envers Clinton Mata sur une passe ratée. "Ce ne sont pas des pieds que tu as, ce sont des briques".

Cela a fait sourire l’assistance et certains des coéquipiers de l’Angolais. Le staff souhaite mettre en place un cadre propice à l’épanouissement personnel au service du collectif. De l’Autriche à Divonne-les-Bains en passant par Décines, l’OL met les petits plats dans les grands pour que rien ne vienne s’incruster dans le quotidien des joueurs. Mais ce sont bien ces derniers qui ont les clés du camion, et sans eux, tous les plans de Pierre Sage seront mort-nés.

Benrahma, le facteur X

Fort heureusement, l’entraîneur lyonnais peut compter sur certains éléments pour favoriser la vie de groupe. Comme dans n’importe quel effectif, il y a forcément des groupes : les Brésiliens, les Lyonnais, ceux des Balkans, etc. Cela a toujours existé et existera toujours. Toutefois, une personnalité semble faire en sorte de rapprocher tout ce beau monde : Saïd Benrahma. Si on est en droit d’en attendre un peu plus sur le terrain, l’Algérien fait l’unanimité dans la vie de groupe. Il a pris Ernest Nuamah et Georges Mikautadze sous son aile, "il endosse le rôle de grand frère, je suis content qu’il soit là", défie Nemanja Matic au tennis de table et reste finalement lui-même, faisant la pluie et le beau temps dans ce groupe avec l’aide de son complice Clinton Mata.

Un joueur heureux d’être à Lyon et qui croque la vie à pleines dents. À l’image de l’ailier, la cellule de recrutement cherche des recrues qui apportent une plus-value sur le terrain, mais aussi en dehors. Moussa Niakhaté n’est là que depuis un mois et pourtant, il est déjà comme un poisson dans l’eau à l’OL. Assez avenant, le défenseur semble déjà s’imposer comme un leader à venir dans ce groupe lyonnais. Il le faudra certainement, car avec les potentiels départs de Maxence Caqueret ou Anthony Lopes, le vestiaire risque d'être orphelin de ses historiques. Mais la nouveauté n'a jamais fait de mal.