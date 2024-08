Arsenal - OL sera diffusé sur Canal +

Le dernier match amical de l’OL aura lieu dimanche à l'Emirates Stadium. Cette rencontre face à Arsenal (15 heures) sera retransmise en exclusivité sur Canal +.

On se rapproche tout doucement du grand moment, du coup d’envoi de la saison 2024-2025. La pré-saison elle, touche à sa fin. Dimanche 11 août, l’Olympique lyonnais disputera son sixième et dernier match amical. Il finira par le plus gros morceau, puisqu’il se déplacera à l’Emirates Stadium pour y défier le vice-champion d’Angleterre, Arsenal (15 heures). Un choc diffusé uniquement sur Canal +.

Ce sera une belle manière de finir cette préparation avant d’aller à Rennes dimanche 18 août pour clôturer la première journée de championnat. Un énorme test pour Pierre Sage et son groupe qui vont se mesurer à l'une des meilleures formations d’Europe. Quart-de-finaliste de la Ligue des champions l’an passé, l’équipe londonienne se battra à nouveau pour le titre de Premier League sur l’exercice à venir.

Un rendez-vous de gala, mais important

Après son succès convaincant face à l’Union Berlin samedi (0-4), l’Olympique lyonnais va se mesurer au plus gros adversaire de l’été, idéal pour savoir où en est l'effectif avant de commencer la Ligue 1 par le Stade Rennais, Monaco (J2), Lens (J3) et Marseille (J5). Les Rhodaniens seront donc vite dans le bain, et il est donc important d’être prêt de suite. Pour cela, ils passent quelques jours dans l’Ain, à Divonne-les-Bains, de lundi à jeudi, retrouvant notamment Nicolas Tagliafico, Ernest Nuamah et Malick Fofana. Le staff aura donc l’ensemble de ses joueurs pour ce rendez-vous de gala, hormis certainement le Belge, qui s'est entraîné individuellement mardi.