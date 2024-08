Sage et l’OL ont joué la carte de la précaution avec Nuamah

Présent mardi à l’entraînement collectif à Divonne-les-Bains, Ernest Nuamah va pouvoir lancer complètement sa préparation. Même si Pierre Sage assure que le staff de l’OL n’a souhaité prendre aucun risque avec le Ghanéen ces derniers jours.

Six minutes. C’est le temps passé sur les terrains par Ernest Nuamah depuis le début de la préparation estivale. Ayant repris avec quelques jours de retard, le Ghanéen avait vu Pierre Sage vouloir lui offrir un temps de jeu réduit contre Chassieu-Décines. Finalement, après six minutes de jeu sur la pelouse du GOLTC, Nuamah était resté au sol, touché à la cheville par un joueur adverse. Ce qui n’était qu’un coup à la base dure malgré tout dans le temps. L’OL a joué quatre matchs amicaux supplémentaires depuis, l’ailier droit n’a pris part à aucun.

S’il a bien pris la direction de l’Autriche avec ses coéquipiers mi-juillet, Ernest Nuamah s’est avant tout contenté d’un travail individuel avant de reprendre de manière progressive avec le groupe. Un choix assumé par Pierre Sage et son staff. "On prend vraiment notre temps avec lui, on aurait presque pu l’aligner sur les deux derniers matchs, mais on prend vraiment notre temps parce qu'on ne veut pas s’acheter un problème futur, donc pas de précipitation."

De retour contre Arsenal dimanche ?

Après un premier mois de préparation tronqué, le Black Star va enfin pouvoir lancer sa saison. Laissé au repos contre le Torino et l’Union Berlin, Ernest Nuamah devrait être logiquement dans le groupe de l’OL pour le déplacement à Londres dimanche (15h) pour affronter Arsenal. Quand Malick Fofana a réalisé un travail individuel mardi pour la séance ouverte au public, le gaucher ghanéen était bien avec le reste du groupe. Une bonne nouvelle à une semaine et demie de la reprise de la Ligue 1.