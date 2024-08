OL - Mercato : Lopes priorité de Strasbourg ?

Poussé vers la sortie à l’OL, Anthony Lopes ne voit pourtant pas les prétendants se bousculer. Toutefois, Strasbourg aurait fait du Portugais une priorité même si le dossier ne s’annonce pas gagné d’avance.

C’est l’histoire d’un gardien qui a fait toutes ses classes au sein d’un même club et qui se voyait très certainement y terminer sa carrière. A 34 ans, Anthony Lopes est plus proche de la fin que du début et en prolongeant jusqu’en juin 2025, le plan était de raccrocher à l’OL et ainsi boucler la boucle. Seulement, tout ne se passe pas toujours comme prévu et cet été, le Portugais s’est vu montrer le chemin de la sortie par la direction. La volonté est de faire de la place à Lucas Perri et se débarrasser d’un salaire important comme numéro 2.

Seulement, malgré le pedigree de Lopes, les courtisans sont peu nombreux. Il y a eu la rumeur Nantes ou des intérêts saoudiens mais en ce 7 août, Anthony Lopes est toujours un joueur de l’OL. Pour combien de temps encore ? D’après L’Equipe, un club de Ligue 1 aurait fait de Lopes sa priorité pour garder le but cette saison. Il s’agit de Strasbourg. Néanmoins, si le club strasbourgeois a la manne financière pour offrir un bon salaire, la volonté d’Anthony Lopes ne serait pas de vivre une nouvelle expérience en Ligue 1. Mais faute de proposition, aura-t-il vraiment le choix ?