C’est en train de faire le buzz sur les réseaux sociaux. Alexandre Lacazette a son sosie aux JO en la personne du coureur nigérian Edose Ibadin.

C’est l’image du jour. Ce mercredi matin, un athlète olympique était au départ du 800 mètres et il a été le centre d’attention d’un certain nombre de personnes devant leur télévision. On ne l’a pas forcément remarqué pour sa performance, mais plutôt pour sa ressemblance avec un certain… Alexandre Lacazette ! Absent de l'entraînement ce mercredi matin, le Lyonnais était en soins. Était-il trop fatigué après sa course matinale ? Cela est bien évidemment une blague et prête à sourire, mais la ressemblance est frappante.

Un buzz viral sur les réseaux sociaux

Tout y est dans la similitude entre les deux : la morphologie, le visage, la coupe de cheveux, la barbe ou encore le sourire. La copie parfaite du "Général" n’est autre que le Nigérian Edose Ibadin, coureur du 800 mètres ce midi, qui a terminé à la sixième place lors des demi-finales. Il s’est qualifié pour le tour de repêchage ce jeudi 8 août afin d’accéder à la finale. L’athlète a bien agité la toile numérique. Le capitaine des Bleus jouera ce vendredi pour la médaille d’or, au contraire de son sosie qui a peu de chances de la remporter dans sa discipline.