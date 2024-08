Ce lundi, l’OL prend la route de Divonne-les-Bains pour un stage de quatre jours. Nicolas Tagliafico fait partie du groupe de 25 joueurs retenu par Pierre Sage.

Un dernier coup de collier avant de se plonger définitivement sur la reprise de la Ligue 1. Après un jour de repos suite à la victoire contre l'Union Berlin (0-4) samedi, les joueurs de l'OL sont de retour au travail ce lundi. Non pas à Décines mais dans l'Ain avec le début du stage à Divonne-les-Bains. En prenant la direction de la cité thermale en fin de matinée, les Lyonnais ne pourront pas assister au retour d'Alexandre Lacazette au Parc OL avec l'équipe de France olympique, mais observeront ça avec attention à leur hôtel. Avant ça, Pierre Sage et son staff leur auront réservé une première séance d'entraînement.

Fofana et Nuamah retenus

Pour ce mini-stage qui doit amener le groupe jusqu'au dernier amical contre Arsenal, samedi (15h) à Londres, l'entraîneur de l'OL a choisi de retenir 25 joueurs. Fraîchement éliminé des Jeux olympiques avec le Mali, Lassine Diarra vient compléter le groupe des gardiens avec Justin Bengui, Anthony Lopes et Lucas Perri. Le jeune portier n'est pas la seule nouveauté de cet effectif lyonnais puisque Nicolas Tagliafico va lui aussi retrouver le groupe. Vainqueur de la Copa América, l'Argentin était depuis en vacances et va remettre le bleu de chauffe, en compagnie de Malick Fofana et Ernest Nuamah, tous deux bien présents à Divonne après leur absence à Berlin.

Le groupe de l’OL : Bengui, Diarra, Lopes, Perri - Abner, Adryelson, Caleta-Car, Kumbedi, Mata, Niakhaté, Sarr, Tagliafico - Caqueret, Diawara, Maitland-Niles, Mangala, Matic, Tolisso - Baldé, Benrahma, Fofana, Mikautadze, Molebé, Nuamah, Orban