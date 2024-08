OL : Mata souligne le rôle des latéraux dans le système offensif

À l’image de la passe d’Abner sur le but de Maitland-Niles pour l’OL contre l’Union Berlin, la présence offensive des latéraux est essentielle dans le schéma souhaité par Pierre Sage.

Ce lundi, les joueurs de l’OL vont prendre la direction de Divonne-les-Bains pour un mini-stage de quatre jours dans l’Ain. Avec des séances doublées et un entraînement ouvert au public mardi à partir de 10h, les Lyonnais vont mettre un dernier coup de collier dans leur préparation estivale. Le match contre Arsenal dimanche (15h) sera le dernier test avant de se lancer pleinement dans le retour de la Ligue 1 à compter de la semaine suivante. Contre les Gunners, Pierre Sage espère voir ses joueurs monter d’un cran dans le jeu déployé, face à un adversaire bien plus coriace, mais aussi plus joueur. Le visage montré contre l’Union Berlin (0-4) a plu au coach et il est vrai qu’au niveau du pressing et des ressorties de balle, la patte du natif de Lons-le-Saunier commence vraiment à se voir.

Abner plutôt à son aise depuis la reprise

Ce sentiment, les joueurs le ressentent également, puisque Clinton Mata a souligné du mieux dans la gestion du ballon et des ressorties. En Allemagne, l’international angolais a pu prendre son couloir avec la capacité d’Ainsley Maitland-Niles à se réaxer pour apporter le surnombre et donc faciliter l’apport de son partenaire à droite. La tactique a été la même de l’autre côté entre Abner et Saïd Benrahma et c’est d’ailleurs sur un centre du Brésilien qu’est venue l’ouverture du score de l’OL.

L’ancien du Betis semble parfaitement s’intégrer dans son nouvel environnement et est plutôt intéressant depuis le début de la préparation. Quand l’OL a plutôt des difficultés à être dangereux offensivement en passant par l’axe, les latéraux se doivent d’apporter cette diversité. "Dans le football moderne, notre rôle est très précieux, a confessé Mata sur la chaîne du club. On arrive de plus loin et c’est donc toujours plus difficile pour le défenseur adverse de défendre. C’est le football moderne qui demande ça, d’avoir des latéraux qui montent et qui soient décisifs, en apportant le danger, en marquant ou en faisant des passes."

Avec Nicolas Tagliafico de retour à l’entraînement en ce début de semaine, Pierre Sage et son staff vont pouvoir définitivement ajuster leur stratégie offensive avec les latéraux.