OL : retour de Nicolas Tagliafico la semaine prochaine

Trois semaines après son sacre en Copa America, Nicolas Tagliafico va retrouver l'OL lundi au moment du départ en stage à Divonne-les-Bains.

Il est l'un des derniers internationaux à revenir dans le groupe. Avant de voir revenir les trois participants aux Jeux olympiques (Alexandre Lacazette, Rayan Cherki et Johann Lepenant), l'OL va réintégrer Nicolas Tagliafico dans son effectif pour la fin de la préparation. Lundi, le défenseur gauche va retrouver ses camarades à l'occasion du départ pour le stage à Divonne-les-Bains (du 5 au 8 août).

Sacré champion du continent après sa victoire en Copa America avec l'Argentine, son troisième titre international (Copa America 2021 et Coupe du monde 2022), le latéral a bénéficié des traditionnelles trois semaines de vacances. Ses congés prendront fin en début de semaine, et il lui faudra maintenant rattraper ses coéquipiers qui ont travaillé sur le plan physique et athlétique depuis un mois.

Des doubles séances à Divonne-les-Bains

Le voyage dans l'Ain lui permettra au moins de reprendre la température, avec une semaine rythmée par un entraînement lundi et deux doubles séances mardi et mercredi, dont une ouverte au public le 6 août à 10 heures. En ligne de mire, le dernier match de pré-saison face à Arsenal. Rendez-vous à l'Emirates Stadium le dimanche 11 août, un ultime test sans filet pour les hommes de Pierre Sage avant le retour de la Ligue 1 le 18 août à Rennes.

Pour Tagliafico, va aussi se poser la question de son avenir, alors que son nom alimente régulièrement les rubriques du mercato. Cet été, l'Olympique lyonnais a recruté Abner, qui donne pour l'instant satisfaction. À voir donc quel sera l'avenir de l'Argentin dans le Rhône, à un an de la fin de son contrat.