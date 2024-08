JO : la France d'Alexandre Lacazette (OL) fonce en demi-finales

En s'offrant le scalp de l'Argentine, qui comptait parmi les favoris du tournoi olympique, la France et son capitaine Alexandre Lacazette se donnent l'opportunité de jouer une demi-finale à Décines.

Ce fut dur, tendu, pas toujours dans l'esprit olympique, mais l'équipe de France masculine de football est en demi-finales de ses JO. Alexandre Lacazette et ses coéquipiers ont globalement mérité d'arracher, grâce à Jean-Philippe Mateta, cette place pour le dernier carré en venant à bout de l'Argentine à Bordeaux vendredi soir (1-0).

La seule réalisation de cette partie a donc été inscrite par l'ancien Lyonnais après cinq minutes de jeu. L'avant-centre a parfaitement coupé un corner de Michael Olise, mettant sa formation sur d'excellents rails. Ensuite, les hommes de Thierry Henry ont plutôt dominé et auraient pu définitivement se mettre à l'abri sans le but refusé à Olise pour une faute préalable de Maghnes Akliouche (84e). Guillaumes Restes a sorti les parades qu'il fallait lorsque les Argentins sont parvenus, difficilement, à franchir la muraille défensive française (quatre "blanchissements" en autant de rencontres).

Petite échauffourée en fin de match

La partie, placée sous le signe de la tension entre les deux camps après les derniers remous provoqués par les Sud-Américains lors de leur victoire à la Copa America, s'est conclue tristement par une échauffourée générale et par l'exclusion d'Enzo Millot, qui manquera la demi-finale. Manu Koné, autre milieu de terrain, sera lui aussi suspendu.

Concernant les joueurs de l'OL, Alexandre Lacazette a disputé 80 minutes avant d'être remplacé par Arnaud Kalimuendo, tandis que Rayan Cherki n'a pas quitté le banc et que Johann Lepenant était hors de la feuille de match. Le futur Rhodanien Thiago Almada a lui disputé 90 minutes dans les rangs de l'Albiceleste. Précisons que les deux suspensions dans l'entrejeu pourraient permettre à Lepenant de revenir face à l'Égypte, futur adversaire de la France.

Rendez-vous à Décines lundi

Les partenaires de Lacazette joueront leur billet pour la finale, et donc une médaille assurée, contre les Égyptiens, vainqueurs aux tirs au but du Paraguay un peu plus tôt vendredi (1-1, 5-4 tab). L'affiche aura lieu à Décines, dans l'antre de l'Olympique lyonnais. À l'issue de la qualification française, c'était déjà la ruée sur les dernières places disponibles pour assister à ce duel qui pourrait envoyer les Bleus jouer l'or face au Maroc ou à l'Espagne. Rendez-vous lundi à 21 heures dans une enceinte décinoise qui promet d'être chauffée à blanc.