Thiago Almada s’illustre encore au Parc OL et retrouvera la France

Thiago Almada lors d’Argentine – Irak au Parc OL (Photo by CLAUDIO VILLA / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Pour le deuxième match de l’Argentine au Parc OL, Thiago Almada a encore trouvé le chemin du but. Le très probable futur milieu lyonnais retrouvera l’équipe de France en quarts des Jeux olympiques.

À ceux qui y verraient un signe, Thiago Almada a choisi de les conforter dans cette voie. L’Argentine ayant posé ses valises à Lyon depuis la fin de semaine dernière, le milieu de terrain a trouvé dans le Parc OL un terrain de jeu propice. Auteur du premier but argentin contre l’Irak samedi dernier, le numéro 10 a remis ça mardi contre l’Ukraine. Après une frayeur juste avant la pause, l’Albiceleste a pu remercier Almada qui, d’une frappe somptueuse dès le retour des vestiaires, a libéré les hommes de Javier Mascherano. Un tir en pleine lucarne qui a fait lever ses supporters présents à Décines. Et renforcé le désir de certains Lyonnais de le voir débarquer entre Rhône et Saône en janvier prochain.

Un duel contre Lacazette vendredi

En attendant de penser à son probable transfert à l’OL au prochain mercato, Thiago Almada a un rendez-vous de taille pour les quarts de finale des Jeux olympiques. En terminant deuxième, l’Argentine affrontera l’équipe de France de Thierry Henry vendredi à Bordeaux. L’occasion pour le milieu de croiser de potentiels futurs coéquipiers avec Alexandre Lacazette. Une victoire contre les Bleus et l’Argentine serait de retour au Parc OL en demies. Mais quelque chose nous dit que les supporters de l’OL préfèrent retrouver leur capitaine dans le dernier carré. Avec l’espoir de voir Lacazette fin août auréolé d’un titre de champion olympique ou a minima d'une médaille.