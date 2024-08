Union Berlin - OL : quand Lucas Perri s'offre une passe décisive

Lors du succès 4 à 0 de l'OL face à l'Union Berlin, Lucas Perri a délivré une passe décisive pour Gift Orban. Une merveille de coup de pied pour envoyer l'attaquant au but.

C'est suffisamment rare, surtout à l'OL, pour être souligné. Samedi, lors du duel face à l'Union Berlin, que les Lyonnais ont gagné 4 à 0, nous avons assisté à une action inhabituelle. Déjà devant grâce à des réalisations signées Ainsley Maitland-Niles et Saïd Benrahma, toutes en deuxième période, l'équipe française va alourdir la marque via un doublé de Gift Orban. Son premier but, l'avant-centre le doit en grande partie à Lucas Perri.

Non, vous ne rêvez pas. C'est bien le gardien brésilien qui s'est offert une passe décisive sur un long dégagement (voir ci-dessous). A la 75e minute, après avoir capté un ballon tranquillement dans sa surface. Le nouveau numéro 1 dans les cages de la formation rhodanienne a adressé un coup de pied parfait entre les deux défenseurs allemands.

Rebelote dix minutes plus tard

Au duel, l'attaquant nigérian a parfaitement joué le coup, laissant son vis-à-vis se jeter, manquer l'interception, pour filer vers son face-à-face avec Alexander Schwolow. En manque de confiance, Orban n'a pas raté cette occasion afin de porter le score à 3 - 0. Il doublera la mise dix minutes plus tard sur une séquence similaire.

Sur une nouvelle relance au pied de Perri, cette fois-ci au sol, Mama Baldé est trouvé sur le côté droit dans la profondeur. Prenant le temps de fixer l'arrière-garde berlinoise, il sert sur un plateau son coéquipier qui n'a plus qu'à conclure. Voilà comment, en deux actions à une et deux passes, l'OL se retrouve à inscrire deux buts.