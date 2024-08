JO 2024 : un Parc OL plein à craquer pour France - Égypte

Pour la première fois depuis 40 ans, les Bleus retrouveront la demi-finale du tournoi olympique face à l’Égypte à Lyon. L’occasion pour les Lyonnais présent dans le groupe français de briller devant leur public qu’on attend très nombreux ce lundi 5 août à 21h.

C’était en 1984, à Los Angeles, la dernière fois que l’équipe de France avait atteint le dernier carré de la compétition. D’ailleurs la France avait remporté la médaille d’or en finale face au Brésil (victoire 2-0). Cette même équipe d’Égypte avait rencontré le médaillé d’or en quart de finale mais n’avait pu barrer la route du futur champion olympique (défaite 2-0).

Les coéquipiers de Mohamed Elneny, ancien coéquipier d’Alexandre Lacazette à Arsenal, auront à cœur d'écrire l’Histoire. Ce sera leur troisième demi-finale olympique pour aucune qualification en finale. Jusqu'à présent, les Pharaons font un beau tournoi. Les Égyptiens ne comptent aucune défaite à leur compteur et notamment une victoire face à l’Espagne en poule. Une performance à mettre au crédit d’un collectif solidaire sur le terrain. Il faudra également avoir à l'œil Ibrahim Adel (23 ans), milieu de terrain, le deuxième meilleur buteur de la compétition.

Près de 50 000 spectateurs attendus

Une très belle ambiance est attendue au Parc OL pour supporter les Bleus. C’était déjà le cas pendant la phase de poule au Vélodrome avec une ferveur sans pareille à l’égard de l’équipe de France. Même Alexandre Lacazette a été applaudi par le public marseillais, un comble pour le Lyonnais. Cet engouement est encore monté d’un cran à Bordeaux lors du quart de finale face à l’Argentine. Le stade des Girondins a accueilli près de 38 000 spectateurs sur une capacité de 42 000 places.

Quant à l’antre lyonnais, celui-ci devrait accueillir aux alentours de 50 000 spectateurs. Un chiffre qui pourrait bien augmenter ces prochaines heures avant la rencontre avec la billetterie en ligne qui connait une longue file d'attente en ce lundi matin. Les places les moins chères ont déjà été toutes vendues et les autres ne devraient pas faire long feu non plus. Les joueurs lyonnais (Lacazette, Cherki, Lepenant), de retour à la maison, auront à coeur de décrocher leur ticket pour la finale devant leur public. Un avant-goût de ce que seront les futures soirées européennes de l’OL au Grand Stade.