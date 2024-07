JO 2024 : le Mali de Diarra (OL) éliminé dès les poules

Lassine Diarra, gardien de l’OL et du Mali

Malgré l'espoir d'une qualification, le Mali de Lassine Diarra (OL) quitte les Jeux olympiques après s’être incliné contre le Paraguay (1-0), mardi.

L’aventure du Mali de Lassine Diarra s’est arrêtée mardi. En s'inclinant face au Paraguay (1-0), les Maliens ont dit adieu à leur rêve olympique. Concédant l’ouverture du score assez tôt dans le match (5e), les coéquipiers du gardien lyonnais n’ont pas su renverser la situation. Cette troisième place dans le groupe D ne leur permet pas de franchir l’étape des phases de poule. Accrochés par Israël (1-1) lors de la première journée, les Maliens n’ont pas su faire mieux et ont même fait pire ensuite en perdant face au Japon (1-0). La suite, on la connaît…

Aucun clean sheet pour Diarra

Un tournoi mitigé pour le gardien lyonnais. Titulaire sur les trois matchs, Lassine Diarra a systématiquement concédé un but, ne permettant jamais à son équipe de l’emporter. Des buts assez évitables par les Aigles qui en ont concédés un contre-son-camp, un en toute fin de partie et un en tout début de rencontre. Des fautes de concentration à certains moments que le Mali a payées cash. C'est malheureusement le lot pour des jeunes joueurs âgés de moins de 23 ans et qui n'évoluent pas en pros pour certains comme Diarra. Malgré cette déconvenue aux JO 2024, cette expérience engrangée va faire grandir l’ancien de Châteauroux. De retour à Décines dans les prochaines semaines, il sera l'un des portiers de l’équipe réserve de l’OL la saison prochaine.