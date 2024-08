Arsenal - OL : Maitland-Niles, la force tranquille londonienne

L'Olympique Lyonnais a trouvé en Ainsley Maitland-Niles un joueur à la fois discret et efficace. Son arrivée a apporté une nouvelle dynamique à l'équipe lyonnaise. Dimanche, il va retrouver son ancien club avec Arsenal.

La saison 2023-2024 de l'Olympique Lyonnais est marquée par des hauts et des bas, avec des résultats fluctuants et des performances inconstantes. Dans ce contexte, la présence d'Ainsley Maitland-Niles s'est avérée cruciale. Le club lyonnais a accueilli le Londonien durant le précédent mercato estival. Arrivé libre depuis Arsenal, l’Anglais n’a pas su tout de suite trouver ses marques dès le début de saison, à l’image de son équipe. Ayant une formation de milieu de terrain, Laurent Blanc l’avait remis à son poste de prédilection. Mais la mayonnaise n’a pas pris et à la reprise en main de l’équipe par Pierre Sage, ce dernier l’a reconduit à son poste dans lequel il semble le plus précieux, défenseur droit.

C’est simple, depuis son entrée contre Monaco et la passe décisive qu’il délivre à Jeffinho afin de s’imposer (1-0), Maitland-Niles a disputé TOUTES les rencontres suivantes. La remontée lyonnaise peut également grandement s’expliquer par la présence du Jamaïcain d’origine qui a su sortir la tête de l’eau en décembre dernier.

Un atout stratégique pour Pierre Sage

Depuis son intégration, Ainsley Maitland-Niles s'est rapidement imposé comme un élément clé du dispositif lyonnais. Sa polyvalence permet à l'entraîneur de l'utiliser selon les besoins de l'équipe, offrant ainsi de nombreuses options tactiques. L’Anglais excelle par sa lecture du jeu et sa capacité à anticiper les actions adverses, ce qui renforce considérablement la défense de l'OL. Sa discrétion médiatique contraste avec son impact sur le terrain, où il se révèle indispensable match après match. Il l’a encore démontré durant cette préparation avec ce but face à l'Union Berlin, sur un service de l'autre piston gauche, Abner.

Défenseur droit en phase défensive et piston droit qui s’incorpore au milieu de terrain en phase offensive, ce garçon détonne par son intelligence de jeu. Passé entre les mains de Wenger et Arteta à Arsenal ou encore Mourinho à l’AS Roma, Ainsley Maitland-Niles a plutôt été à bonne école. Pierre Sage compte beaucoup sur lui la saison prochaine. Dans ses différents casses-tête tactiques qu’il aura à faire cette saison, une chose est sûre, Maitland-Niles en fera partie. En somme, le club lyonnais semble avoir trouvé en l’ex-Gunner une véritable force tranquille, capable de stabiliser l'équipe et de lui donner de l'assurance.